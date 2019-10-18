Эксперт назвал бессмысленным желание Киева отключиться от российской энергосистемы

Отключение Украины от российской энергосистемы бессмысленно и нецелесообразно, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что украинские власти делают все для интеграции страны в европейскую энергосистему, однако пока отсоединиться от российской энергосистемы невозможно.

«Мы принимаем все меры для как можно скорейшего отсоединения от энергосистемы России, но это сегодня невозможно. Я надеюсь, что за следующие три года мы сможем с вами создать технические и экономические предпосылки для объединения с Европой», — сказал Шубин на заседании Верховной рады.

Чиновник подчеркнул, что энергосистемы России и Украины объединены исторически, только украинский Бурштынский энергоостров соединен с соответствующей системой Европы. По словам Шубина, «технический импорт» электроэнергии из России сегодня происходит в виде «технологических перетоков», которые регулируются соглашениями между операторами российских и украинских энергосистем.

Как отмечает Игорь Юшков, Украина импортирует из России электроэнергию, когда случаются пиковые нагрузки. Он подчеркивает, что других источников покрытия пикового спроса на электроэнергию у Украины нет.

«Когда они (власти Украины. — Прим. ФАН) резко увеличивают свое потребление, то недостающее электричество они берут из российской энергосистемы. Там стоит система автоматического перетока, т. е. когда собственной электроэнергии не хватает Украине, то она автоматически поступает из соседних стран, прежде всего, из России и Белоруссии», — заявил Юшков в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам эксперта, электроэнергия из России обходится Украине очень дешево, а в Европе нет стран, которые могли бы удовлетворить этот запрос. В связи с этим украинские власти не могут отключиться от российской энергосистемы, говорит Юшков.

«Украинское правительство пытается в какой-то степени завуалировать [желание отключиться]. На самом деле они не отключаются из-за того, что было бы крайне невыгодно искать какую-нибудь альтернативу. Также они (власти Украины. — Прим. ФАН) оправдывают это тем, что технически отключение сложно сделать, а мол через года три они подсоединяться к европейским сетям. К тому же Европе это будет очень дорого, потому что там энергоизбыточных стран. Поэтому отключаться от российской энергосистемы абсолютно бессмысленно и нецелесообразно», — объяснил собеседник ФАН.

В начале октября представители «Укрэнерго» сообщили, что Украина возобновила импорт российской электроэнергии. В «Интер РАО» уточнили, что поставки идут «в пилотном режиме и по предоплате».

Месяц назад депутаты Рады фактически разрешили импорт электроэнергии из Белоруссии и России на договорной основе. В «Нафтогазе Украины» констатировали, что ее дочерняя структура начала покупку электроэнергии из Белоруссии.

Ранее Киевский международный институт социологии провел опрос и выяснил, что положительное отношение украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому и премьеру Алексею Гончаруку за месяц снизилось на 7%.