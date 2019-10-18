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Названа возможная причина убийства Хачатуряна

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Названа возможная причина убийства Хачатуряна

Москва, 18 октября. Сестры Мария, Кристина и Ангелина Хачатурян могли убить своего отца Михаила из-за денег, считают адвокаты родственников убитого.

Ольга Халикова, которая представляет в суде интересы родственников убитого, заявила, что девушки могли расправиться с отцом из-за страха наказания. В материалах дела есть их переписка, из которой ясно, что Хачатурян собирался взять выписку по банковской карте.

«В материалах дела имеются выписки с банковской карты Кристины и Ангелины, и из данных карт видно, что девочки имели большие суммы денег, которые тратились ежедневно. Если берем период месяц-два, то это в районе миллиона, до двух миллионов рублей у них было на карточке», — приводит телеканал «360» слова Халиковой.

Адвокат уточнила, что у девушек на счету было до двух миллионов рублей в период один-два месяца, при этом глава семейства в средствах дочек не ограничивал.

Сестры, судя по всему, боялись, что их накажут за траты. По словам защиты потерпевших, Михаил Хачатурян располагал крупной суммой денег и собирался купить старшей дочери машину.

Тело Михаила Хачатуряна нашли возле квартиры в доме в Москве в июле прошлого года. Мужчине нанесли множество колото-резаных ранений в область груди и шеи, отметил РИАМО. В убийстве обвинили дочерей.

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Источник: Телеканал 360
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