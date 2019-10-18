Сенцов заявил, что считает россиян и украинцев братьями

Киев, 18 октября. Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом, заявил, что считает россиян и украинцев братьями.

Сенцов был осужден в России за подготовку теракта в Крыму. Режиссер отметил, что, когда находился в российской тюрьме, не испытывал агрессии по отношению к себе из-за происхождения. При этом, по словам украинца, он чувствовал «определенную антипатию».

«Мы, русские и украинцы — родственные народы, — объяснил он в интервью немецкому изданию Der Spiegel, — мы, по сути, братья с небольшими различиями».

Он уточнил, что украинцы хотят жить по европейским стандартам, а россияне — «хотят жить в Советском Союзе».

В прошлом месяце украинский режиссер признал, что в Крыму всегда были пророссийские настроения. Сенцов выразил мнение, что в этом виноваты и украинские власти, которые проводили на полуострове не совсем правильную политику.

Сенцов вошел в число 35 украинцев, которых обменяли на 35 россиян 7 сентября. Президент России Владимир Путин не исключил, что акция может помочь нормализации двусторонних отношений между Москвой и Киевом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в новом этапе обмена задержанными с Киевом по формуле «всех на всех». Он добавил, что работа в этом направлении продолжается.