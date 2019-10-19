Россия показала мощь ракетных комплексов на учениях «Гром-2019». Россия за неделю. ФАН-ТВ

Путин обсудил восстановление регионов после паводков Последствия паводков в России не теряют актуальности. Иркутская область и Дальний Восток еще восстанавливаются после кризиса, а местных жителей, потерявших свои дома, впереди ждет отопительный сезон. Эти и другие проблемы президент России Владимир Путин обсудил с представителями регионов и Кабмина. Он потребовал отчет о том, как тратятся бюджетные средства, выделенные на помощь пострадавшим. Итоги восстановительных работ глава государства оценит лично. «Знаю, что работа идет, немало уже сделано, но из последней встречи с людьми также хорошо знаю, что и претензией много. Очень важный вопрос — это организация всего комплекса работ, связанная с зимой. Нужно, чтобы было понятно и ясно, как эти пострадавшие регионы пройдут осенне-зимний отопительный период. Здесь не должно быть вообще никаких сбоев», — заявил президент России. Пострадавшую от наводнений Иркутскую область Владимир Путин посещал уже несколько раз. Местные жители пожаловались ему на излишний бюрократизм чиновников и отсутствие выплат. Масштаб ЧП был огромным: этим летом паводки захлестнули более 10 тысяч домов и 100 поселений, а жертвами стихии стали 25 человек. До полного решения всех жилищных вопросов в регионе будет действовать режим ЧС.

Екатеринбуржцы проголосовали за площадку для храма Эпопея со строительством храма святой Екатерины выходит на финишную прямую. В Екатеринбурге завершился опрос, который, наконец, поможет выбрать для собора подходящую площадку. В окончательный шорт-лист попали два адреса: берег пруда за Макаровским мостом и участок на улице Горького. Большинство горожан (57,66%) проголосовали за последний вариант. Всего в опросе поучаствовали почти 100 тысяч человек. Заветную галочку в бюллетене поставил и глава города Александр Высокинский. «Задача всего городского сообщества — создать новый механизм взаимодействия. И Екатеринбург сегодня снова в авангарде, в пионерах вот этих новых методов работы с населением. Нам очень качественно нужно этот первый опыт провести», — подчеркнул мэр мегаполиса. Изначально строительство храма планировалось в сквере у городского Драмтеатра. Однако в мае это вызвало бурное недовольство у защитников «зеленой зоны». Они вышли на митинги, а затем попытались снести ограждения застройки. Власти призвали активистов к диалогу, и он состоялся.

В ФСБ рассказали об успехах борьбы с экстремизмом Тем временем в ФСБ рассказали об успехах борьбы с экстремизмом. Директор ведомства Александр Бортников привел статистику с начала текущего года: в России предотвращено 39 терактов и уничтожено 49 террористических ячеек. За это время в различных регионах нашей страны было задержано более 600 боевиков. К сожалению, ежегодно идеология радикалов завлекает тысячи россиян. По данным ФСБ, в 2019-м 5,5 тысяч наших соотечественников выехали за рубеж — воевать на стороне боевиков. Еще одна проблема заключается в уклонении ряда IT-компаний от сотрудничества со спецслужбами. По словам Бортникова, зачастую террористы для общения пользуются мессенджерами, а интернет становится едва ли не главной площадкой для пропаганды.

В Москве простились с Алексеем Леоновым В Москве простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым. Он ушел из жизни 11 октября в возрасте 85 лет. На Федеральном военном кладбище собрались его родственники, друзья и коллеги. Проводить в последний путь дважды Героя Советского Союза пришли советские космонавты Валентина Терешкова, Борис Волынов и американец Томас Стаффорд, участник проекта «Союз-Apollo». Алексей Леонов — первый в истории человек, вышедший в открытый космос. Грандиозная одиссея стартовала в далеком марте 1965-го. В космосе Леонов провел 12 минут и девять секунд. На вторую миссию он отправился лишь через 10 лет, когда участвовал в стыковке космических кораблей СССР и США. Об Алексее Архиповиче вспоминают как о человеке с большой буквы. «Я очень благодарна ему за поддержку, за добрые слова, за его искрометное чувство юмора. Я помню рассказ о его непростом детстве. Это жизнелюбие, огромная любовь к людям, стране. Когда мы говорим о патриотизме, самое важное — не затереть сам смысл. Вот его любовь была безгранична. На мой взгляд, она такая же бессмертная, как космос», — призналась заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая.

В Саратове простились с убитой Лизой Киселевой Сотни горожан пришли к храму святых апостолов Петра и Павла в Саратове, чтобы проститься с девятилетней Лизой Киселевой. В их числе родные, близкие, друзья семьи и просто неравнодушные россияне, которых возмутило страшное преступление. Девочка пропала 9 октября, когда отправилась в школу. Позднее ее нашли мертвой, а предполагаемый убийца был задержан. 35-летний мужчина уже признался в содеянном. Жители Саратова вышли на митинг, требуя наказать преступника по всей строгости. Эту тему подхватили и в других регионах. Общество вновь заговорило об отмене моратория на смертную казнь для педофилов и детоубийц. Дискуссии разгорелись даже в Государственной думе, но законодательных инициатив пока не предложено.

Глава Новочеркасска задержан по делу о коррупции Громкий уголовный процесс намечается в Ростовской области. Там по делу о коррупции задержан глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин. Его подозревают в получении крупной взятки. По версии следствия, чиновник набил карманы в 2017 году — тогда Зюзин занимал пост мэра города Зверево все в той же Ростовской области. Денежное вознаграждение он получил от директора неназванной коммерческой фирмы. Сумма составила более 2,5 млн рублей. Об участии Зюзина в этой сделке стало известно благодаря показаниям другого сотрудника администрации — Альбины Порошиной, к слову, уже осужденной. А вот глава Новочеркасска еще ждет меры пресечения.