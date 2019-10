Начался первый в истории выход двух женщин в открытый космос

Нью-Йорк, 18 октября. Астронавты NASA Джессика Меир и Кристина Кук начали первый в истории выход сразу двух женщин в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Трансляция события ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Цель астронавтов — заменить один из блоков системы энергопитания. Люк шлюза Quest открыли в 14.37 по московскому времени. В течение около шести часов Меир и Кук будут проводить работы, блок вышел из строя на прошлой неделе.

Отмечается, что неисправность блока не сказалась на ходе научных экспериментов на борту МКС или на безопасности экипажа. Однако он требует замены, поскольку из-за неполадки станция не получает дополнительного энергопитания с новых литий-ионных батарей. Астронавты установили их во время предыдущих выходов в космос — 6 и 11 октября.

Примечательно, что для Кук это уже третий выход в космос за последние две недели. Первой же женщиной, вышедшей в открытый космос в 1984 году, стала советский космонавт Светлана Савицкая.

