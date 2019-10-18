Рейс Москва — Пхукет экстренно сел в Ташкенте из-за авиадебошира

Ташкент, 18 октября. Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Пхукет, совершил экстренную посадку в Ташкенте из-за авиадебошира. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 17 октября. В пресс-службе сообщили, что виновник экстренной посадки находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пытался открыть дверь воздушного судна, оскорблял бортпроводников и доставлял дискомфорт другим пассажирам. Члены экипажа требовали у авиадебошира прекратить нарушать общественный порядок, однако пассажир на предупреждения не реагировал. В результате командир воздушного судна принял решение совершить посадку в столице Узбекистана, пишет РИАМО.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Как сообщает НСН, авиадебошир предположительно имеет белорусское гражданство.

В Следственном комитете напомнили, что любые противоправные действия на борту самолета, даже мелкое хулиганство, могут привести к серьезным последствиям для безопасности пассажиров. В пресс-службе подчеркнули, что СК РФ будет реагировать на каждый подобный случай и принимать соответствующие процессуальные решения, передает KP.RU.

Ранее начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО Олег Калинкин предложил авиакомпаниям ужесточить правила допуска пассажиров на рейсы, чтобы избежать инцидентов с гражданами, находящимися в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также он призвал проводить инструктаж для бортпроводников, чтобы они могли самостоятельно решить проблему в случае нарушения общественного порядка.