Сирия, 18 октября. Мирный житель в Хаме подорвался на СВУ при попытке самостоятельного разминирования. Курды выпускают заключенных из своих тюрем. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают укрытиям радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» в идлибе и на севере Хамы.

Курдские вооруженные группировки: из тюрьмы в Хасаке выпустили 50 человек, задержанных 4 месяца назад, обвини Турцию в нарушении режима прекращения огня, на севере Хасаки устроили засаду для спецназа ВС Турции.

ВС Турции и союзные силы: на севере Ракки потеряли четырех бойцов спецназа, ответили на провокации курдских боевиков в Хасаке, обстреляв укрепления в окрестностях Рас-аль-Айна.

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР): направил подкрепление в Дейр-эз-Зор и перебросил часть своих отрядов к западу от реки Евфрат.

Международная коалиция: провела воздушную разведку на востоке Дейр-эз-Зора над нефтяными месторождениями.

Провинция Дейр-эз-Зор

Иранское ополчение Корпус Стражей Исламской революции направили свои значительные силы на левобережье Евфрата, о чем сообщает медиаресурс Deir Ezzor 24. КСИР начали стягивать в провинцию подкрепления после серии нападений неизвестных ВВС на их позиции близ городов Абу-Кемаль и Меядин, а также атак «спящих ячеек» «Исламского государства»1, которые могут укрываться на востоке провинции в зонах оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF).

С утра отмечаются интенсивные полеты разведывательных самолетов международной коалиции над нефтяными полями в восточных районах провинции.Также над провинцией был замечен грузовой самолет, направляющийся на восток провинции, о чем сообщает новостное агентство Euphrates Post.

Провинция Идлиб

На юге провинции сирийская армия нанесла ракетный удар по опорным пунктам радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе поселков Марзина, Райм-аль-Кат и Аль-Сакия о чем сообщает новостное агентство Step News. ВКС РФ совершили повторный вылет в район поселка Аль-Накир где пролегают линии обороны джихадистов и нанесли по ним и местам скопления террористов точечные удары, о чем пишет корреспондент портала Baladi News. Стороны обмениваются ракетно-артиллеристскими ударами в предместьях города Кафр-Саджна, но о своих потерях пока не заявила ни одна из них, о чем также сообщает источник.

Провинция Ракка

Как сообщают местные источники, отряды Сирийской арабской армии (САА) и союзных сил выдвинулись из города Ат-Табка и выдвинулись на юге к перекрестку Аль-Расыф, о чем сообщает новостное агентство Baladi News. Источник сообщает что конвой состоял из двадцати автобусов, которые отправили из западной части Ат-Табки, где расположен аэропорт.

Согласно информации портала Regnum, представители курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) обвиняют в нарушении режима перемирия турецкую армию. Курды утверждают, что турецкая армия первая начала обстрел городов на севере Сирии, как передает курдское издание Rudaw. Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган выпустил ответное заявление, согласно которому информация о том, что ВС Турции продолжают вести обстрелы в Сирии, не соответствует действительности и является дезинформацией. Хоть Анкара оставила за своими войсками право ответный боевых действий, она отказалась от продвижения на 120 часов.

По информации портала РИА Новости, турецкая армия понесла первые серьезные потери. Группа турецких военнослужащих из армейского спецназа попала в засаду курдских боевиков на севере провинции. Как стало известно порталу из сообщений курдских источников, речь идет об убийстве как минимум четырех бойцов спецназа из 11 бригады ВС Турции. Фотографии с шевронами и жетонами убитых курдские террористы распространяют через подконтрольные им медиаресурсы.

Автоколонны SDF готовятся к переезду из города Тель-Абьяд в Рас-аль-Айн в Хасаке. Информация о готовящемся маневре курдских радикалов стала известна благодаря работе турецких разведывательных беспилотников, которые совершают наблюдательные полеты над северными районами провинции, как сообщает военно-аналитический Twitter-канал XXVII27.

Провинция Хама

Артиллерийские подразделения сирийской армии открыли огонь по опорным пунктам радикалов в районе поселка Аль-Сахария, Дейр-Сунбуль и в районе деревни Хавия, о чем сообщает портал Step News.

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате попытки самостоятельного разминирования самодельной бомбы, установленной на мосту Шизар в западной части провинции, о чем также сообщает источник. Пока что ответственность за установку взрывного устройства не взяла на себя ни одна из вооруженных группировок, действующих в провинции.

Провинция Хасака

Турецкая армия ведет огонь по курдским позициям в ответ на множественные провокации со стороны террористов SDF. Как передает Twitter-канад Electro Media, множественные удары нанесены по местам скопления курдских боевиков в окрестностях города Рас-аль-Айн. Обстрелам подверглись также штабы курдов в поселке Лазка и склады у деревень Марикиз, Баб аль-Хар, Кабр Шейх-Хуссейн. По информации агентства EuphratesPost, боевики SDF также освободили 50 заключенных, которые содержались в тюрьме в городе Камышлы. Задержанные находились в ней в течении нескольких месяцев, однако, с начала турецкой военной операции «Источник мира» курды отказались от проведения антитеррористических рейдов и содержания и охраны своих тюрем и лагерей беженцев. Ранее стало известно, что из лагеря в Айн-Иссе курды преднамеренно выпустили заключенных боевиков «Исламского государства», о чем рассказала французскому изданию Le Parisien одна из сбежавших оттуда беженок.

1 Организация запрещена на территории РФ.