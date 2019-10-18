«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на 11 млрд долларов за прекращение транзита

Киев, 18 октября. Украинская компания «Нафтогаз» направит российскому ПАО «Газпром» иски на 11 миллиардов долларов за возможное прекращение транзита газа из РФ. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

По его словам, исковые требования будут направлены российской стороне 1 ноября.

«Мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более 11 миллиардов долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Ранее председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что продление действующего контракта на транзит газа между Россией и Украиной с актуализацией рыночных условий может стать единственным путем. По его словам, до перехода Киева на Третий энергетический пакет (законодательство ЕС по либерализации газового и электрического рынков. — Прим. ФАН) еще далеко.

До этого заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что сейчас страна технически не способна отсоединиться от энергосистемы России.

Напомним, действующий контракт на транзит газа из России в страны ЕС через территорию Украины истекает 31 декабря. 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации Москвы, Киева и Еврокомиссии об условиях использования ГТС Украины после истечения действия текущего соглашения. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил тогда, что Россия готова временно продлить действующий транзитный контракт при определенных условиях.