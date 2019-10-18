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Эрдоган и Путин обсудят процесс создания зоны безопасности в Сирии

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Эрдоган и Путин обсудят процесс создания зоны безопасности в Сирии

Анкара, 18 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным следующую фазу процесса создания зоны безопасности на севере Сирии. Он уточнил, что переговоры могут пройти 22 октября в Сочи.

Эрдоган подчеркнул, что прошедшая накануне встреча с вице-президентом США Майком Пенсом завершилась совместным заявлением из 13 пунктов. В частности, курдские террористы должны будут уйти из зоны безопасности шириной 32 километра и длиной 444 километра с запада на восток.

В будущий вторник турецкий лидер намерен обсудить с Путиным следующую фазу процесса.

«Надеюсь, таким образом удастся полностью добиться всех поставленных в рамках нашей операции целей», — добавил он.

Напомним, Эрдоган и Пенс на переговорах 17 октября договорились о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов. За это время курдские террористы должны отойти от планируемой 30-километровой буферной зоны.

Если курдские боевики этого не сделают, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований. Вице-президент США заверил Эрдогана, что Вашингтон будет содействовать процессу.

Эрдоган и Путин обсудят процесс создания зоны безопасности в Сирии

Отметим, что перемирие временное, Турция от целей антитеррористической операции не отказывается. «Источник мира» стартовал в приграничных районах Сирии 9 октября. Операция направлена на создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Антитеррористическая операция ведется не против курдского народа, а против вооруженных формирований. Официально курдские «Демократические силы Сирии» (SDF) заявляют о «борьбе с терроризмом» в стране, однако на деле они включают боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в свои ряды. Таким образом были созданы спящие ячейки террористической организации.

На захваченных курдскими боевиками территориях исторически проживали арабы-сунниты. Теперь же курды угнетают местное население, устанавливая свои порядки в регионе.

Эрдоган и Путин обсудят процесс создания зоны безопасности в Сирии

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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