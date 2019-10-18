Йозеф Геббельс был бы доволен работой Deutsche Welle в России

Германское СМИ вещает в нескольких десятках стран. Однако работа в РФ по освещению событий отличается от информирования европейцев или немцев. В первую очередь потому, что DW на территории России занимается информационно-подрывной деятельностью, направленной на дискредитацию власти и создание негативного образа РФ на международной арене. Причем как в исторической ретроспективе, так и в нынешних условиях. Новости о событиях в РФ носят больше негативный характер. Такой вывод можно сделать, проанализировав материалы иностранного издания.
Редакция Deutsche Welle не скрывает свою принадлежность к критикам Советского Союза. По мнению журналистов, СССР – оккупационное государство, ставшее «тюрьмой народов». Поэтому они с большой любовью рассказывают о советской цензуре
в кино, театре, СМИ и тотальном контроле общества. Активно поддерживают
антисоветских диссидентов и писателей, создавая им образ жертв режима. В редакции очень восхищаются
трудами Александра Солженицына, активно критикующего советскую власть. В DW делают все, чтобы выставить СССР – тоталитарным государством и врагом № 1, а не освободителем Европы от фашистских захватчиков. Соответственно, этот же образ они старательно переносят на правопреемницу – Россию, критикуя власти за покушение на свободу слова, творчества и выставляя полицейских «особо жестокими».