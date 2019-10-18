Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
18 октября 2019
Йозеф Геббельс был бы доволен работой Deutsche Welle в России
Филиал Deutsche Welle в России занимается «военной пропагандой» в лучших традициях времен Йозефа Геббельса, распространяя фейки, деморализуя российское общество, призывая жителей к протестам. Немецкую редакцию необходимо закрыть не только за вмешательство в выборы, но и за подрывную деятельность на территории суверенной РФ.
Скандал с DW после летних акций
Российский филиал германской государственной телерадиокомпании Deutsche Welle оказался в эпицентре скандала в результате освещения летних протестных акций, проводимых законно недопущенными из-за выявленных нарушений до выборов в Мосгордуму кандидатами в депутаты. Выпуская материалы о идущем избирательном процессе в Москве, редакция не только однобоко освещала события, но и позволяла себе публикацию оскорбительно-шутливого контента по отношению к действующей власти.
Однако не политический юмор, карикатуры или необъективность втянули DW в скандал и привлекли внимание Комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ.

Иностранное СМИ опубликовало несколько материалов, которые нарушили российское законодательство. В одном из них DW косвенно оправдало беспорядки и призывало жителей столицы 27 июля выходить на улицы города.
В другом материале журналисты оправдывали действия блогера Владислава Синицы, который под псевдонимом «Макс Стеклов» писал в Сети, что дети для него «постельное мясо». Он же публично призывал похищать и убивать детей полицейских, а потом высылать родителям снафф-видео (ролики с убийствами). По мнению журналистов DW, блогера осудили «всего лишь» за твит, «он просто рассуждал» и вообще дело политически мотивированное.
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России сочла, что DW нарушила целый ряд законов РФ: ФЗ № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав», ФЗ № 54 «О митингах», ФЗ № 149 «Об информационных технологиях и защите информации». Более того, политики считают редакцию виновной в совершении деяния, имеющего признаки состава преступления по статье 205.2 УК РФ.

Кстати, редакцию DW предупреждали о недопустимости публикации подобных материалов, а позднее вызывали на заседание Комиссии по иностранному вмешательству. Однако глава администрации Генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн не согласился с обвинениями и не захотел посещать российский парламент для дачи разъяснений, сославшись на то, что российский офис не обладает компетенцией для общения с представителями политических институтов. Главред Инго Маннтойфель также не проявил желание объясниться. В итоге депутаты вышли с инициативой лишить аккредитации в РФ германский медиахолдинг.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik прокомментировал отказ DW участвовать в заседании Комиссии Госдумы.
«В Deutsche Welle считают, что могут вести себя как они хотят, при этом нам разрешается действовать только в соответствии с их правилами в их собственной трактовке. Я предлагаю простой подход к этой ситуации. Если нас пытаются выдавить, то мы тоже будем заниматься тем же самым. Если они рассчитывают, что в России к ним будет одно отношение, а у них к российским СМИ — другое, то они ошибаются».
Владимир Брутер
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований
Представители либерального сообщества без восторга приняли новости о лишении DW аккредитации. В очередной раз начались разговоры об отсутствии в РФ свободы слова и наличии государственной цензуры. По мнению многих, скандал с немецкой редакцией – просто ошибка. Генеральный директор DW Петер Лимбург и вовсе назвал обвинения в адрес «честной и объективной» редакции – проявлением полицейского государства и преследованием независимого СМИ. С подачи Deutsche Welle критику в отношении властей Москвы высказали даже в столице Германии после того как стало известно о задержании на незаконной акции 27 июля корреспондента DW.

Немецкий Союз журналистов (DJV) в Берлине потребовал прекращения «насилия» в отношении корреспондентов СМИ.
«Российские органы правопорядка своими жесткими действиями нарушают не только общепризнанные права человека, но и российскую Конституцию».
Франк Юбераль
Глава DJV
Имела ли место ошибка? Является ли запрет на работу DW в России недоразумением, вызванным политическими событиями? Вопросы открытые. Чтобы ответить на них, предлагаем обратить внимание на несколько фактов, в том числе исторических.
Немцы «гонят волну»
Германское СМИ вещает в нескольких десятках стран. Однако работа в РФ по освещению событий отличается от информирования европейцев или немцев. В первую очередь потому, что DW на территории России занимается информационно-подрывной деятельностью, направленной на дискредитацию власти и создание негативного образа РФ на международной арене. Причем как в исторической ретроспективе, так и в нынешних условиях. Новости о событиях в РФ носят больше негативный характер. Такой вывод можно сделать, проанализировав материалы иностранного издания.

Редакция Deutsche Welle не скрывает свою принадлежность к критикам Советского Союза. По мнению журналистов, СССР – оккупационное государство, ставшее «тюрьмой народов». Поэтому они с большой любовью рассказывают о советской цензуре в кино, театре, СМИ и тотальном контроле общества. Активно поддерживают антисоветских диссидентов и писателей, создавая им образ жертв режима. В редакции очень восхищаются трудами Александра Солженицына, активно критикующего советскую власть. В DW делают все, чтобы выставить СССР – тоталитарным государством и врагом № 1, а не освободителем Европы от фашистских захватчиков. Соответственно, этот же образ они старательно переносят на правопреемницу – Россию, критикуя власти за покушение на свободу слова, творчества и выставляя полицейских «особо жестокими».
Затрагивая тему «советской оккупации», невозможно обойти стороной целый пул материалов, посвященный «захвату Прибалтики» Советским Союзом. По мнению журналистов, присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР стало самым ужасным событием в истории прибалтийских государств и фактически «смертным приговором» их свободе и суверенитету. А потому DW с большим удовольствием пишет о том, как радостно в Прибалтике отмечают отсоединение от советского государства. Эта историческая дата преподносится как большая победа демократии и триумф освобождения, обретения исторической Родины.

Как думаете, сколько материалов у DW посвящены освещению позитивной деятельности советской власти на территории Прибалтики? Многое вам расскажут о том, что некогда аграрные республики подверглись экономической реформации и получили в свое распоряжение мощные промышленные отрасли? При советской власти были созданы такие гиганты, как «Кедайняйский химический завод», «Мажекяйский нефтеперерабатывающий комбинат», ПО «Азот», многие радиотехнические предпрития. В Клайпеде был создан мощнейший рыболовной флот. Всем бы такую «оккупацию» — с торговлей, инфраструктурой, дотациями и технологиями.
Интересно то, что редакция DW в контексте обсуждения тематики оккупации Прибалтики пропагандирует позитивное отношение к различным протестным акциям оппозиции в России. Согласно материалам немецкого СМИ, российским либералам стоит учесть опыт отсоединения Литвы, Латвии и Эстонии. Журналисты позитивно воспринимают выход на улицы сотен тысяч человек в те дни, создание антигосударственных и полуподпольных организаций и зарубежную поддержку антикоммунистов. В контексте ранее опубликованного призыва «Москва, выходи!», данный материал выглядит как еще одно проявление вмешательства в социально-политическую обстановку внутри РФ, а то и вовсе как подстрекательство.
Работники Deutsche Welle занимаются передергиванием исторических фактов. Одна из популярных тем у немецких журналистов — пересмотр итогов и событий ВОВ для определения зачинщика войны. В своих материалах DW вроде бы анализирует конфликт с разных точек зрения, ссылается на различных экспертов и историков, однако акценты расставляются таким образом, что виноватой практически всегда остается Москва. Так, журналисты в статье под названием «Когда действительно началась Вторая мировая война» пишут, что отправной точкой следует считать подписание «Пакта Молотова-Риббентропа». Это событие стало национальной трагедией для Прибалтики, а не вторжение Германии в Польшу, заявляла в беседе с DW доктор исторических наук, преподаватель Боннского университета Екатерина Махотина. В итоге получается интересная картина, в которой агрессия фашистской Германии, развязавшей захватническую войну и напавшей на страны Европы, контекстуально вытеснена. Маленький нюанс в одном тексте, но каков эффект.

С неменьшим энтузиазмом прозападные журналисты занимаются дегероизацией подвигов советских граждан. В Deutsche Welle считают СССР проигравшей стороной в Курской битве. При этом само сражение не относят к переломным в победе над фашистской Германией. По мнению немецких историков, на которых ссылаются журналисты, Москва одержала победу над фюрером Адольфом Гитлером благодаря вступлению в войну США и активизации на тихоокеанском театре военных действий.
Deutsche Welle преподносит Россию как врага № 1 и при освещении современных военных конфликтов, распространяя фейки и дезинформацию.

Редакция выпускает статьи, в которых называет РФ главным участником и бенефициаром военных действий на Украине. По их сведениям, Москва якобы дает указания ополченцам Донбасса, жителей ДНР вынуждает голодать и умирать. При этом действия Киева выбрасываются из новостной повестки. То есть из скудных статей Deutsche Welle читатель мало узнает об обстрелах мирных граждан украинскими войсками. Или вовсе останется неосведомленным о том, как ВСУ трамбовало артиллерией деревни и села. И уж точно вряд ли будет дана объективная и позитивная оценка Минским соглашениям или гуманитарной помощи, оказанной Россией украинцам.

По данным журналистов, немецкое СМИ причастно к созданию информационных предпосылок для введения санкций против России. Например, главред русской редакции DW Инго Маннтойфель на страницах издания Allgemeine Zeitung обвинил Россию в ведении пропаганды за рубежом и распространении на территории США дезинформации, связанной со взрывом на химпроизводстве в городе Сентервилль. Сотрудники «Агентства Федеральных расследований» (FLB.ru) выяснили, что взрыва никогда не было, а новость в колонке редактора появилась после выпуска киноагитки Департамента стратегических коммуникаций Литовской армии под названием «Война 2020. Информационная агрессия России», в которой были показаны кадры несуществующего инцидента. По данным журналистов FLB, литовское ведомство подчиняется Центру стратегических коммуникаций НАТО StratСom, которое ведет информационную войну против России. DW стало участником этого медиапротивостояния, поддержав распространение фейка в европейском СМИ.
Даже краткий и беглый анализ материалов немецкого СМИ показал, что журналисты не преследуют цель объективного освещения событий, происходящих в мире и в России. Филиал немецкого медиахолдинга — это инструмент социального контроля и манипуляции общественным мнением. При этом работа идет в двух направлениях: на европейского, а самое главное, — российского читателя.

Издание занимается политической пропагандой, формированием негативного образа России, подстрекательством, искажением исторических фактов, дискредитацией властей и подрывной деятельностью, способной привести к социальным потрясениям в виду накопившейся в обществе критической массы негатива.
«Архитекторы человеческих душ» Геббельса
В том, что Deutsche Welle — пропагандистский иноагент — нет ничего странного или удивительного. Обратим внимание на исторический факт. Радиокомпания, именуемая Deutsche Welle GmbH появилась в 1926 году, когда в Германии набирало обороты политическое движение немецких нацистов, поглощенных идеей имперского реваншизма и восстановления величия Германии. По мере развития компания расширяла свою аудиторию, создавая различные дочерние предприятия, ориентированные на вещание за рубежом на коротких и длинных волнах. В 1933 году Deutsche Welle GmbH была переименована в Deutschlandsender GmbH, а под ее эгидой действовала компания Deutsche Kurzwellensender, транслирующая новостные сообщения на 30 иностранных языках. Главной задачей было формировать в эфире позитивный образ Германии.

После 1933 года контроль над радиокомпанией получил известный немецкий пропагандист Йозеф Геббельс, превративший DW в мощное информационное оружие, подчиненное догматам военной пропаганды, описанным в книге «Моя борьба». Под его руководством в целом находилось более 3600 печатных СМИ. Он лично контролировал повестку и распространяемые сообщения через лояльных главредакторов, а Deutsche Welle стало главным рупором пропаганды. Фактически Геббельс был «архитектором человеческих душ», так как полностью контролировал информационное пространство и внушал людям те мысли, которые были нужны рейху. В том числе через радио нацисты оправдывали холокост и призывали убивать коммунистов, именуя их «азиатскими недочеловеками».
В военное время DW занималось дезинформацией противника, в том числе ведением подрывной деятельности на территории иностранных государств. Ретранслируемые новости наводили панику, вносили раскол между союзниками, деморализовывали население и просто делали инфополе нечитаемым. На территории СССР Deutsche Welle трансляции не вело из-за установленных запретов на прослушку немецкого радио в военное время. Однако компания напрямую спонсировала законспирированные фашистские пропагандистские СМИ, которые позиционировались как не имеющие отношения к Германии.

Отличия современной DW от радиокомпании времен фашистской Германии незначительные. Разница лишь в том, что сегодня между странами нет открытого военного конфликта. Однако информационная борьба в рамках существующего межгосударственного гибридного конфликта идет полным ходом. Этот и позволяет Deutsche Welle вести по сути мягкую, но все же «военную пропаганду», дестабилизируя российскую общественность фейками, вбросами и выборочной публикацией деморализующих новостей. Что во времена Гитлера DW открыто вело прогерманскую информационную повестку, что сейчас. Даже на сайте у российского филиала отмечено, что редакция предоставляет европейский и немецкий взгляд на события в России и мире. Может ли в таком случае идти речь об объективности?
Учитывая вышеизложенное кажется вполне логичным лишение DW аккредитации. И не только за вмешательство в выборы прошедшим летом, но и за дезинформационную и пропагандистскую работу на территории России, ведущуюся в лучших традициях заветов Йозефа Геббельса.
Читайте далее