Йозеф Геббельс был бы доволен работой Deutsche Welle в России

«В Deutsche Welle считают, что могут вести себя как они хотят, при этом нам разрешается действовать только в соответствии с их правилами в их собственной трактовке. Я предлагаю простой подход к этой ситуации. Если нас пытаются выдавить, то мы тоже будем заниматься тем же самым. Если они рассчитывают, что в России к ним будет одно отношение, а у них к российским СМИ — другое, то они ошибаются».