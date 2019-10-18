Эрдоган назвал дезинформацией заявления об обстрелах позиций курдов-боевиков в Сирии

Анкара, 18 октября. Информация о том, что турецкие военные продолжают обстрелы позиций курдских террористических формирований в Сирии, несмотря на временное прекращение огня, не соответствует действительности. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Официальный представитель управления верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке ранее заявил, что несмотря на временное прекращение огня, обстрелы в районе Рас-аль-Айна продолжаются.

«Никаких обстрелов нет, это все дезинформация, не знаю, откуда вы это все берете. Я сегодня говорил с нашими военными, они подтвердили, что столкновений нет», — заявил Эрдоган.

В четверг в Анкаре состоялись переговоры Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса, по итогам которых турецкая сторона объявила о временном прекращении антитеррористической операции против курдских боевиков на севере Сирии. Турция приостановила проведение контртеррористической операции «Источник мира» на 120 часов, за это время курдские боевики должны уйти из 30-километровой «безопасной зоны» и сдать все тяжелое вооружение. В противном случае Анкара продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

Однако в пятницу агентство Reuters сообщило, что в Рас-аль-Айне снова слышится стрельба. Курдские боевики нарушают перемирие и используют договоренности для наступления.

Турецкий лидер объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Операция направлена против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) курды оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом они оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

1 Организация запрещена на территории РФ.