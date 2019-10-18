Лукашенко вспомнил, как рассмешил Ельцина и Клинтона своим предложением

Минск, 18 октября. Глава Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему лидеру США Биллу Клинтону возглавить Союзное государство. Об этом Лукашенко сообщил на встрече в Академии управления в Минске.

Белорусский президент вспомнил, как в кулуарах международного саммита встретился с Ельциным и Клинтоном. Тогда 42-й президент США собирался уходить с должности, но, по словам Лукашенко, не знал, чем будет заниматься после отставки.

«Я Ельцину говорю: «Слушай, Борис, давай ему предложим должность? В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы», — сказал Лукашенко.

Услышав идею белорусского лидера, Ельцин «зычным голосом расхохотался». Затем начал смеяться Клинтон, не понимая, о чем говорили главы государств, вспомнил Лукашенко. По его словам, когда переводчик перевел Клинтону идею, то глава США начал смеяться еще сильнее.

Лукашенко также предложил сравнить работы лидеров на постсоветском пространстве и США. По его мнению, это «две большие разницы», так как руководству России и Белоруссии необходимо «заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей». В связи с этим, подчеркнул он, нужно аккуратно использовать иностранный опыт не только «на самом верху, но и вообще».

Александр Лукашенко является главой Белоруссии с июля 1994 года. Борис Ельцин стал первым президентом России после распада СССР, он занимал должность до 1999 года. Билл Клинтон руководил США с 1993 по 2001 год.