Эрдоган рассказал об отходе курдов-боевиков из зоны безопасности на границе с Сирией

Анкара, 18 октября. Результатом соглашения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса стало решение об отходе курдов-боевиков из зоны безопасности на границе с Сирией шириной 32 км и длиной 444 км, рассказал глава Турции.

Напомним, 17 октября глава Турции и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции Анкары против курдских террористов на севере САР на 120 часов. За это время курдские силы должны выйти из 30-километровой зоны безопасности на турецко-сирийской границе.

Пенс сказал, что США со своей стороны будут способствовать процессу, и отметил, что американские войска в этот район больше не вернутся.

Турецкий лидер остался доволен достигнутыми договоренностями, уточнив, что то, к чему стремилась Турция, осуществилось. Он рассказал о деталях соглашения и о намерении провести переговоры по следующей фазе в Сирии с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Результатом переговоров с Пенсом стало вчерашнее совместное заявление из 13 пунктов. Террористическая организация уйдет из зоны безопасности шириной 32 километра и длиной 444 километра с запада на восток, как мы договорились. Во вторник буду говорить с Путиным о следующей фазе. Надеюсь, таким образом удастся полностью добиться всех поставленных в рамках нашей операции целей», — сказал Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин проведет в Сочи встречу с турецким президентом.

9 октября лидер Турции дал старт военной антитеррористической операции турецких ВС «Источник мира» на севере Сирии. Ключевая задача операции, по замыслу Анкары, состоит в том, чтобы обезопасить турецко-сирийскую границу от курдских боевиков, а также сотрудничающих с ними террористов экстремистской организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Также Турция намерена предотвратить движение террористов по трассе М-4.

«Источник мира» проводится против вооруженных курдских формирований, которые под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ1 заняли территории в восточной части САР. Де-факто курды не вели боевых действий против террористов, как это делали ВКС РФ и САА, а предпочитали лишь «договариваться» с боевиками, входя на занятые ими территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.