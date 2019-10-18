В РЭО предложили не запрещать, а перерабатывать пластиковые пакеты

Москва, 18 октября. Необходимо заняться переработкой пластиковых пакетов раньше, чем задумываться о запрете их производства и потребления. Об этом заявил заместитель генерального директора «Российского экологического оператора» (РЭО) Вячеслав Духин.

По его словам, сейчас главной целью является совсем не запрещение пластиковых пакетов.

«На наш взгляд, еще многое можно сделать и для развития переработки, и для популяризации альтернатив. И это надо сделать раньше, чем задумываться о запретах», — сказал Вячеслав Духин в комментарии телеканалу «360».

Он добавил, что также нужно сократить количество того мусора, который в нынешних условиях нельзя пустить на переработку. По мнению Духина, важно поддерживать создание и работу инфраструктуры, которая дает возможность переработки данной категории отходов.

«Во-вторых, можно только приветствовать появление более экологичных альтернатив пластиковым пакетам», — подчеркнул замглавы РЭО.

В качестве примера Духин привел продажу многоразовых сумок.

Ранее в Роскачестве дали рекомендации по использованию пластиковых упаковок. По данным специалистов, пластиковое изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Для разогревания в СВЧ-печи на изделии должна быть специальная маркировка — значок с микроволновой печью.