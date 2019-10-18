В ЛНР назвали ложью заявление МИД Украины об обязательствах по амнистии в Донбассе

Луганск, 18 октября. Заявление заместителя руководителя МИД Украины Василия Боднара о якобы выполнении киевскими властями обязательств по амнистии участникам конфликта в Донбассе не соответствует реальности, принятый украинской Радой в 2014 году закон об амнистии до сегодняшнего дня не подписан президентом. Об этом в пятницу заявил журналистам представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

«Замглавы МИД Украины Василий Боднар сегодня доложил Раде, что «Украина приняла все законы для амнистии в Донбассе», и откровенно солгал», — написал представитель республики в своем Telegram-канале.

Мирошник обратил внимание на то, что «комментируя положения закона, Боднар ссылался на закон, датированный 1996 годом», который не имеет абсолютно никакого отношения к выполнению минских договоренностей.

Ранее в пятницу во время выступления в парламенте украинский дипломат Боднар заявил о том, что на данный момент Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте выполнения Минских соглашений. При этом заместитель главы дипломатического ведомства страны заверял, что амнистия должна будет проводиться по вердикту суда и «только после избрания законных органов» на ныне неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса.