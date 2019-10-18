Начальники полиции Дорогомилово попались на взятке. События дня. ФАН-ТВ

Задержание полицейских Начальники полиции и уголовного розыска московского Дорогомилово подозреваются во взятке. Их задержали и сейчас выясняют все подробности этого случая. По версии следствия, правоохранители получили 3,5 млн рублей. И это лишь первая часть незаконного вознаграждения. Всего же полицейские ожидали 12 млн рублей взятки. Руководство столичной полиции проводит проверку по этому делу.

Реакция на шутку о Курилах Спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных «шуток». Так на заявление губернатора Токио Юрико Коикэ ответили в МИД России. Накануне политик предложила провести марафон по спортивной ходьбе на Курильских островах. Она отметила, что это северные территории. Российские дипломаты же не промолчали. Они напомнили, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Подобные неоднозначные заявления от Токио звучат не впервые. После окончания Второй мировой войны СССР и Япония так и не подписали мирный договор. Токио претендует на острова Шикотан, Итуруп, Кунашир, а также группу островов Хабомаи. Однако Россия считает, что по итогам войны эти территории вошли в состав Советского Союза.

Отставка Перри Имя преемника министра энергетики США вскоре станет известно. Но пока он не займет высокий пост. Нынешний глава ведомства Рик Перри останется в своей должности до конца года. Отставка министра не стала неожиданностью, по крайней мере, для американского лидера. Дональд Трамп заявил, что Перри уведомил его о своем решении больше полугода назад. Тогда у него уже появились идеи, чем он хочет заняться. Сам Перри, комментируя свое решение, отметил, что для него было большой честью занимать этот пост. Многие американские СМИ связывают отставку с последним скандалом вокруг Трампа. Журналисты полагают, президент считает, что Перри частично виновен в последствиях его разговора с Зеленским. Ведь беседа состоялась именно по просьбе Перри. А привело это к процедуре импичмента, когда Трамп попросил Зеленского начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.