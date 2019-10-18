Начальники полиции Дорогомилово попались на взятке. События дня. ФАН-ТВ

Задержание полицейских
Начальники полиции и уголовного розыска московского Дорогомилово подозреваются во взятке. Их задержали и сейчас выясняют все подробности этого случая. По версии следствия, правоохранители получили 3,5 млн рублей. И это лишь первая часть незаконного вознаграждения. Всего же полицейские ожидали 12 млн рублей взятки. Руководство столичной полиции проводит проверку по этому делу.
Реакция на шутку о Курилах
Спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных «шуток». Так на заявление губернатора Токио Юрико Коикэ ответили в МИД России. Накануне политик предложила провести марафон по спортивной ходьбе на Курильских островах. Она отметила, что это северные территории. Российские дипломаты же не промолчали. Они напомнили, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Подобные неоднозначные заявления от Токио звучат не впервые. После окончания Второй мировой войны СССР и Япония так и не подписали мирный договор. Токио претендует на острова Шикотан, Итуруп, Кунашир, а также группу островов Хабомаи. Однако Россия считает, что по итогам войны эти территории вошли в состав Советского Союза.
Отставка Перри
Имя преемника министра энергетики США вскоре станет известно. Но пока он не займет высокий пост. Нынешний глава ведомства Рик Перри останется в своей должности до конца года. Отставка министра не стала неожиданностью, по крайней мере, для американского лидера. Дональд Трамп заявил, что Перри уведомил его о своем решении больше полугода назад. Тогда у него уже появились идеи, чем он хочет заняться. Сам Перри, комментируя свое решение, отметил, что для него было большой честью занимать этот пост. Многие американские СМИ связывают отставку с последним скандалом вокруг Трампа. Журналисты полагают, президент считает, что Перри частично виновен в последствиях его разговора с Зеленским. Ведь беседа состоялась именно по просьбе Перри. А привело это к процедуре импичмента, когда Трамп попросил Зеленского начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Развитие здравоохранения
Свыше 10 тысяч медучреждений заново построят или капитально отремонтируют в России. Поликлиники, ФАПы, больницы обновятся до 2024 года. Работы начнутся с июля следующего года, но до этого времени регионы должны представить программы модернизации первичного звена. Кстати, предполагается, что во многие сельские медучреждения поступит новое оборудование, машины скорой помощи. Это для развития здравоохранения важно. По данным Росстата, почти половина медоборудования в российских учреждениях изношена, а многие районные больницы и поликлиники не имеют автомобилей.