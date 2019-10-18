Первую ветку «Турецкого потока» начали заполнять газом

Москва, 18 октября. Первую нитку морского участка газопровода «Турецкий поток» начали заполнять газом, говорится в сообщении оператора проекта.

В компании назвали заполнение газом нитки газопровода «значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов».

Отмечается, что заполнение газом трубы является завершающим этапом испытаний перед вводом газопровода в эксплуатацию. По плану оператора, газопровод заработает до конца этого года.

Газопровод «Турецкий поток» проходит по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию. Мощность каждой ветки газопровода составляет 15,75 млрд кубометров газа. Первая ветка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для поставок голубого топлива в страны Южной и Юго-Восточной Европы.