САА вошла в город на границе с Турцией после ухода курдских радикалов

Дамаск, 20 октября. Силы сирийской правительственной армии вошли в пограничный с Турцией город Айн-эль-Араб, расположенный в северо-восточной части провинции Алеппо. Местные жители вышли на центральные улицы, чтобы их поприветствовать, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Вступление сирийской армии проходит в рамках соглашения, которое предусматривает развертывание САА на территориях, оккупированных курдскими радикалами. Это необходимо в первую очередь для защиты местного населения от произвола курдских боевиков на фоне антитеррористической операции Турции, получившей название «Источник мира».

В данный момент сирийская армия дислоцируется на окраине города с северной стороны пограничной стены, построенной Турцией. Большинство граждан с радостью встретили входящие в город войска: они собрались на площадях, чтобы поприветствовать бойцов, многие подняли сирийские государственные флаги и начали скандировать национальные лозунги.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что в начале текущего месяца президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о старте масштабной военной операции «Источник мира», направленной против террористических организаций, в том числе курдских радикалов из «Демократических сил Сирии». Цель операции, по словам турецкого главы, заключается в том, чтобы очистить турецко-сирийскую границу от боевиков.

Ранее сообщалось, что армейские подразделения САА прибыли в город Тель-Тамр в северо-западной части провинции Хасака, расположенный в 40 км от города Аль-Хасака. Жители встретили военнослужащих на международной трассе М-4, на которой правительственные силы появились впервые с 2012 года.

Вероятно, в дальнейшем сирийская армия продолжит развертывание в городе Рас-эль-Айн и сирийско-турецкой границе, а затем направится на восток к городу Камышлы в Аль-Маликию, где находится сирийско-иракская граница.