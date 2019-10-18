Барецкий вступился за осужденную на 13 лет тюрьмы бывшую девушку 

Санкт-Петербург, 18 октября. Суд в Санкт-Петербурге приговорил бывшую девушку известного шоумена Стаса Барецкого Елизавету Дубровину к 13 годам лишения свободы за жестокое убийство младшей сестры. Музыкант назвал решение несправедливым.

Инцидент произошел еще в 2016 году. По версии следствия, Дубровина пришла в гости к сестре и ее молодому человеку. Уговорив его выйти из квартиры за алкоголем, девушка нанесла 16-летней Стефании около 140 ножевых ранений.

Судебное разбирательство тогда решили отложить. В момент преступления Дубровина, как передает «Пятый канал», еще была вменяема, однако затем перестала понимать, в чем ее обвиняют и где она находится. Девушку направили в психиатрическую клинику на многолетнее лечение.

По словам прокурора, сейчас бывшая возлюбленная Барецкого чувствует себя хорошо.

«Речь ее адекватна, каких-либо сомнений в ее психическом здоровье не имеется», — рассказал прокурор Андрей Михайлов.

Девушке зачли время пребывания в СИЗО и психиатрической лечебнице, а в течение года после освобождения из тюрьмы ей нельзя будет менять место жительства.

Барецкий вступился за осужденную бывшую девушку и заявил, что уверен в ее невиновности. Шоумен надеется, что приговор пересмотрят.

«Я не понимаю, почему девушке, которая и так уже отсидела в «дурке», дали еще 13 лет. Мне кажется, это много», — заявил он.

Напомним, в феврале этого года с самим Барецким произошел примечательный случай — с автоматом Калашникова в руках он похитил девушку в районе станции метро «Василеостровская» в Санкт-Петербурге. Музыкант объяснил тогда, что «жертва» за рулем Audi Q5 «подрезала» его автомобиль, после чего Барецкий со своим товарищем решили проучить девушку за хамское поведение на дороге.