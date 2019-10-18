Конгрессмены США потребовали включить «Азов» в список террористических организаций

Киев, 18 октября. Американские конгрессмены обратились в Госдепартамент США с требованием включить украинский нацбатальон «Азов» (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ. — Прим. ред.) в список террористических организаций.

С соответствующим обращением в Госдепартамент США обратились 39 членов Конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом. Как заявил глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, в случае, если «Азов» будет внесен в список террористических организаций, все структуры нацбатальона также объявят в США вне закона.

«Это означает, что в случае включения в список политические структуры «Азова», в том числе «Национальный корпус», будут также объявлены в США вне закона», — написал Долинский в Facebook.

Напомним, президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине и проверить, насколько эффективно расходуются средства. В начале октября финансирование Киева было разморожено. Позже и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни сообщил, что решение о приостановке помощи со стороны США объясняется коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать финансовую поддержку Киеву. По словам представителя Белого дома, после проведения детального анализа выделения помощи Украине выяснилось, что европейские страны «не помогали и по сей день не помогают» Украине.