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Саммит ЕС официально утвердил Лагард на пост руководителя ЕЦБ

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Саммит ЕС официально утвердил Лагард на пост руководителя ЕЦБ

Брюссель, 18 октября. Саммит Европейского союза (ЕС) ратифицировал кандидатуру Кристин Лагард в качестве нового руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Евросовета.

«В пятницу Европейский совет назначил Кристин Лагард президентом Европейского центрального банка на срок восемь лет», — сообщается в распространенном на саммите коммюнике.

Напомним, 63-летняя Лагард сменит Марио Драги с 1 ноября текущего года. Ее кандидатура уже была согласована лидерами ЕС на июльском саммите.

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