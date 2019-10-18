Саммит ЕС официально утвердил Лагард на пост руководителя ЕЦБ

Брюссель, 18 октября. Саммит Европейского союза (ЕС) ратифицировал кандидатуру Кристин Лагард в качестве нового руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Евросовета.

«В пятницу Европейский совет назначил Кристин Лагард президентом Европейского центрального банка на срок восемь лет», — сообщается в распространенном на саммите коммюнике.

Напомним, 63-летняя Лагард сменит Марио Драги с 1 ноября текущего года. Ее кандидатура уже была согласована лидерами ЕС на июльском саммите.