Германия приветствует договоренность Турции и США о приостановке операции против курдов

Берлин, 18 октября. Германия приветствует договоренность Турции и США о приостановке военной операции против курдских террористов в Сирии, заявил представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер.

Бургер прокомментировал решение приостановить операцию Турции в Сирии против вооруженных курдских бандформирований на 120 часов.

«По этому поводу можем сказать, что все, что ведет к тому, чтобы закончить войну на севере Сирии, деэскалировать ситуацию и защитить мирное население, можно лишь приветствовать», — констатировал немецкий дипломат.

Он добавил, что Берлин при этом остается верен своей жесткой политике в отношении поставок военной продукции.

«Мы надеемся, что это прекращение огня приведет к постоянному перемирию, — объявил Бургер. — Для этого необходима готовность обеих сторон обсуждать стратегические вопросы».

Представитель внешнеполитического ведомства ФРГ добавил, что еще много вопросов о политических последствиях развития событий в Сирии. Он уточнил, что Германия продолжит обсуждать их с союзниками.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции против курдских террористов на 120 часов. За это время курды должны отойти от предполагаемой 30-километровой буферной зоны на границе с Турцией. Если вооруженные бандформирования не выполнят условия договоренности, Анкара продолжит операцию в Сирии до полной зачистки территории.

Турецкая операция «Источник мира» против курдских террористов стартовала 9 октября. Анкара планирует создать на севере Сирии некую буферную зону, которая станет «защитным поясом» для ее границы.

Вооруженные курдские формирования под предлогом «освобождения» Сирии от запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 заняли территории в восточной части САР и стали оказывать давление на местных жителей. Курды не вели боевых действий против террористов, а предпочитали «договариваться» с ними, входя на занятые ими земли.

1 Организация запрещена на территории РФ.