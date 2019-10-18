Добронравов назвал «уткой» переименование сериала «Сваты»

Актер из сериала «Сваты» Федор Добронравов в комментарии Федеральному агентству новостей оценил возможное переименование телевизионного ситкома.

Актер Даниил Белых, принимающий участие в съемках, сообщил, что продолжение сериала «Сваты» выйдет под другим названием после скандала с массовым уходом актеров.

По его словам, продолжение «Сватов» может получить название «Золовка». Белых отметил, что к этой мере пришлось прибегнуть из-за постоянных проблем, возникающих во время съемок седьмого сезона сериала. Как рассказал актер порталу Privet-Rostov.ru, продолжение «Сватов» обязательно выйдет, несмотря на трудности.

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН, действительно ли сериал собираются переименовывать, Федор Добронравов ответил, что это «утка».

«Это ерунда какая-то и полная «утка». Какое переименование!», — отреагировал Добронравов в беседе с ФАН.

Ранее сообщалось, что съемки седьмого сезона сериала «Сваты», запущенного президентом Украины Владимиром Зеленским, оказались под угрозой: актеры массово покидают проект.

Напомним, сериал впервые вышел на экраны в 2008 году. Поклонники увидели шестой сезон «Сватов» в 2013 году. Со съемками следующего сезона возникли проблемы, так как актеру Федору Добронравову запретили въезд на территорию Украины из-за посещения Крыма. По этой же причине «Сватов» перестали показывать по украинскому телевидению.

Летом 2019 года седьмой сезон сериала начали снимать с нуля. В конце сентября Добронравов сообщил, что готова уже половина нового сезона. Однако вскоре российский актер Николай Добрынин, исполняющий роль Митяя, заявил, что покидает проект. По словам Добрынина, он устал от «издевательского сценария», который выставляет его «вечно побитой собакой». Актер подчеркнул, что его персонаж представлен как «неудачник, глупый подкаблучник и алкаш». По аналогичным причинам проект покинул исполнитель одной из главных ролей — российский актер Анатолий Васильев. В эфире НСН он поддержал уход Добрынина из сериала.

Кроме того, в съемках «Сватов» отказались участвовать Анна Кошмал и Людмила Артемьева. Из-за массового увольнения актеров работа над седьмым сезоном сериала оказалась под угрозой срыва.