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Россия

Минобороны получило новые доказательства принадлежности арктического шельфа России

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Минобороны получило новые доказательства принадлежности арктического шельфа России

Москва, 18 октября. Новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана получены министерством обороны России, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на заседании Морской коллегии при правительстве в Петербурге в пятницу.

По его словам, Минобороны провело дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование.

«Полагаю, этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, которое состоится в феврале 2020 года», — сказал Борисов.

Заявка по установлению внешней границы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане была передана комиссии ООН в августе 2015 года. Новые доказательства, полученные российским военным ведомством, международная организация рассмотрит на февральском заседании, уточнил вице-премьер. 

Россия в начале 2000-х объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако заявку не одобрили из-за недостатка геологической информации.

В течение десяти лет российские эксперты совершили новые экспедиции на Северный полюс, провели геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическую съемку.

Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.

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Источник: ТАСС
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