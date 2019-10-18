Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Сирийская армия наращивает присутствие в районе Кобани на границе с Турцией

43
0 Оставить комментарий

Сирийская армия наращивает присутствие в районе Кобани на границе с ТурциейМанбидж, 18 октября. Сирийская арабская армия (САА) продолжает наращивать свое присутствие в районе города Кобани (Айн-аль-Араб) на границе с Турцией, которая проводит в Сирии военную операцию против курдских вооруженных формирований.

Напомним, ранее стало известно, что САА взяла под контроль границу с Турцией от населенного пункта Джараблус до Кобани. Над пограничным постом на турецкой границе был поднят национальный флаг Сирии. Правительственным силам удалось занять эти территории впервые с 2012 года.

Сообщается, что теперь колонна сирийских военных со ствольной артиллерией движется от Манбиджа в направлении Кобани, в который во вторник уже удалось войти первым частям армии САР. 

17 октября глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу рассказал, что Турция и Россия будут совместно обсуждать судьбу городов Манбидж и Кобани.

Кроме того, 17 октября в ходе переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса было достигнуто временное соглашение, по которому Турция на 120 часов приостановила на севере Сирии проведение своей контртеррористической операции «Источник мира». Эта мера была предпринята с целью дать возможность курдским боевикам отойти из планируемой 30-километровой зоны безопасности. Операция будет продолжена до полного отвода бандформирований курдов в том случае, если они сами не выйдут с обозначенной территории.

Президент Турции объявил о начале операции турецких ВС на севере Сирии 9 октября. Главная цель Анкары в ходе нее — обезопасить турецко-сирийскую границу от курдских боевиков, а также сотрудничающих с ними террористов экстремистской организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Также Турция намерена предотвратить движение террористов по трассе М-4.

Сирийская армия наращивает присутствие в районе Кобани на границе с ТурциейОперация проводится против вооруженных курдских формирований, которые под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ1 оккупировали территории в восточной части Сирии и начали оказывать давление на местное арабское население. Кроме того, курдские боевики под предлогом борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ) включали экстремистов в свои ряды. Таким образом, курды-террористы поспособствовали созданию «спящих» террористических ячеек, готовых атаковать Сирию в любой момент. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров