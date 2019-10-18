Сирийская армия наращивает присутствие в районе Кобани на границе с Турцией

Манбидж, 18 октября. Сирийская арабская армия (САА) продолжает наращивать свое присутствие в районе города Кобани (Айн-аль-Араб) на границе с Турцией, которая проводит в Сирии военную операцию против курдских вооруженных формирований.

Напомним, ранее стало известно, что САА взяла под контроль границу с Турцией от населенного пункта Джараблус до Кобани. Над пограничным постом на турецкой границе был поднят национальный флаг Сирии. Правительственным силам удалось занять эти территории впервые с 2012 года.

Сообщается, что теперь колонна сирийских военных со ствольной артиллерией движется от Манбиджа в направлении Кобани, в который во вторник уже удалось войти первым частям армии САР.

17 октября глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу рассказал, что Турция и Россия будут совместно обсуждать судьбу городов Манбидж и Кобани.

Кроме того, 17 октября в ходе переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса было достигнуто временное соглашение, по которому Турция на 120 часов приостановила на севере Сирии проведение своей контртеррористической операции «Источник мира». Эта мера была предпринята с целью дать возможность курдским боевикам отойти из планируемой 30-километровой зоны безопасности. Операция будет продолжена до полного отвода бандформирований курдов в том случае, если они сами не выйдут с обозначенной территории.

Президент Турции объявил о начале операции турецких ВС на севере Сирии 9 октября. Главная цель Анкары в ходе нее — обезопасить турецко-сирийскую границу от курдских боевиков, а также сотрудничающих с ними террористов экстремистской организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Также Турция намерена предотвратить движение террористов по трассе М-4.

Операция проводится против вооруженных курдских формирований, которые под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ1 оккупировали территории в восточной части Сирии и начали оказывать давление на местное арабское население. Кроме того, курдские боевики под предлогом борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ) включали экстремистов в свои ряды. Таким образом, курды-террористы поспособствовали созданию «спящих» террористических ячеек, готовых атаковать Сирию в любой момент.

1 Организация запрещена на территории РФ.