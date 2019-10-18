Москва, 18 октября. Четыре футболиста «Ростова» могут покинуть клуб в зимнее трансферное окно, рассказал источник Федеральному агентству новостей.

По словам источника, четыре игрока «Ростова» могут покинуть команду зимой, на футболистов-ростовчан имеется серьезный спрос со стороны российских и зарубежных команд. Сообщается, что речь идет о защитнике Дмитрии Чистякове, полузащитниках Матиасе Норманне и Алексее Ионове, а также нападающем Элдоре Шомуродове.

Чистяковым всерьез интересуется «Зенит», на Норманна есть спрос со стороны клубов из Германии и Англии. Шомуродов находится в сфере интересов ЦСКА и «Спартака», а также ряда иностранных команд, а Ионова может вернуть московское «Динамо».

При этом отмечается, что руководство «Ростова» рассчитывает сохранить костяк команды до конца сезона. «Ростов» после 12 туров делит с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Зенитом» места с первого по четвертое. В активе команд по 26 набранных очков. В ближайшем туре ростовчане сыграют на выезде с «Зенитом». Матч состоится на «Газпром-Арене» в субботу, 19 октября, в 19:00.

Ранее сообщалось, что скандально известный росийский футболист Павел Мамаев подписал контракт с ФК «Ростов». После выхода на свободу по УДО Павел Мамаев остался без работы. ФК «Краснодар» расторг контракт с футболистом.

Ростовский клуб воспользовался ситуацией и пригласил Мамаева к себе. Футболист заключил двухлетний контракт, он будет бегать за желто-синих под десятым номером. «Ростов» объявил о пополнении после домашней встречи с московским «Динамо». Мамаев в этот момент наблюдал за игрой из VIP-ложи стадиона «Ростов Арена».

Мамаев и футболист «Зенита» Александр Кокорин были выпущены на условиях УДО 17 сентября из колонии в Белгородской области. Они отбывали наказание из-за драк в Москве осенью 2018 года.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что Мамаев рассматривал возможность возвращения в «Торпедо».