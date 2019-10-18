Учительница умерла на глазах у школьников в Челябинске

Челябинск, 18 октября. Педагог начальных классов внезапно умерла во время конкурса чтецов в челябинской школе. Об этом сообщили «URA.RU» в пятницу в пресс-службе городского комитета образования.

По имеющимся данным, конкурс чтецов проходил в актовом зале перед началом занятий. Учительнице в какой-то момент стало плохо. Отмечается, что медицинский работник в образовательном учреждении моментально приступил к проведению реанимационных мероприятий. Как пишет «Газета Кемерова», школьников в это время вывели из помещения, была вызвана карета скорой помощи.

Врачи боролись за жизнь педагога, но спасти ее не удалось. Уточняется, что врачи прибыли на место происшествия оперативно.

По словам директора школы Светланы Урванцевой, скончавшаяся на глазах детей учительница была «очень хорошим человеком и работником». Она также отметила, что 62-летний педагог крайне редко уходила на больничный.

В городском комитете образования уточнили, что нагрузка у учительницы была 18 часов в неделю — средняя для педагогов, передает НСН.