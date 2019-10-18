Опубликовано видео с места стрельбы в банке «Открытие» в Екатеринбурге

Екатеринбург, 18 октября. Вооруженный грабитель устроил стрельбу в одном из филиалов банка «Открытие» в Екатеринбурге. В результате погиб один человек.

Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий. В настоящее время, по данным источника ФАН, преступник задержан. Территория банка оцеплена.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт дерзкого нападения на финансовую организацию. Сообщение об этом, по его словам, правоохранители получили сегодня в полдень. Предварительно установлено, что преступник угрожал посетителям и работникам предметом, похожим на обрез двуствольного ружья, и требовал деньги. Чтобы «не засветиться», он пустил пулю в камеру видеонаблюдения. Один из посетителей попытался остановить грабителя, то тот застрелил его. Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия.

Горелых добавил, что в итоге злоумышленника задержали прибывшие сотрудники частного охранного предприятия. Они передали подозреваемого полиции.