На Украине рассказали, как накажут участников отбора на Евровидение за гастроли в России

Киев, 18 октября. Участники национального отбора на Евровидение-2020 от Украины будут наказаны, если намеренно обманут комиссию, скрыв от ее членов гастроли в России. Об этом рассказал глава правления Национальной общественной телерадиокомпании страны (НОТУ) Зураб Аласания.

По его словам, если участник отбора подпишет договор, а затем выяснится, что он выступал в России или посещал Крым с «нарушением украинского законодательства», юридическая ответственность для него не наступит — нарушителей ждет наказание в виде общественного порицания.

«Если это выяснится во время конкурса, он может быть снят. Если после — тогда никаких наказаний мы не можем предусмотреть. Это будет только социальная реакция», — пояснил Аласания.

При этом проверку артистов НОТУ возложила на волонтеров и СМИ, подчеркнув, что сама не имеет прав проверять достоверность предоставленных им сведений.

«Когда они подписывают этот договор, они понимают эти правила, вот и все», — заключил он.

Как напоминает «Царьград», в 2019 году Украина не участвовала в международном музыкальном конкурсе из-за разгоревшегося в стране скандала. Певица Maruv получила право представлять государство на Евровидении, но отказалась из-за навязанного ей контракта, запрещающего выступать в России.

После госпереворота в Киеве в 2014 году крымчане на народном референдуме заявили о желании воссоединиться с РФ. Голосование прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Тем не менее Киев волеизъявление крымчан так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, а в 2015 году они безосновательно признали Россию «страной-агрессором».

В 2020 году конкурс пройдет в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал — 16 мая. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, комментируя новые правила, установленные НОТУ, выразила надежду, что Киев все же разрешит выступавшим в России украинским артистам принять участие в национальном отборе.

Тем временем об участии в Евровидении-2020 задумался известный российский певец Дима Билан. Артист уже дважды представлял страну на музыкальном конкурсе и даже занял в 2008 году первое место, золото ему принесла композиция Believe.