Донбасс сегодня: танки бьют по ДНР, националисты разоружают и расстреливают бойцов ВСУ

Донбасс, 18 октября. Украинские войска применили танки и тяжелую артиллерию против ДНР. Националисты Андрея Билецкого расстреляли блокпост ВСУ. Пьяные офицеры ВСУ устроили драку, приведшую к небоевым потерям. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Тяжелая артиллерия калибром 122 мм, танки, минометы различных калибров, гранатометы и другие вооружения применяла украинская армия в Донбассе в минувшие сутки. Территория ДНР была обстреляна 18 раз, ЛНР — дважды.

Следует отметить, что украинские войска повышают интенсивность обстрелов по вечерам, когда заканчивается дневная смена патрулей миссии ОБСЕ.

Бойцы ВСУ дважды подорвались из-за отсутствия карт минных полей

Трое украинских военнослужащих погибли и двое ранены в течение одних суток в районе села Старогнатовка на юге Донецкой области. Об этом сообщил спикер Народной милиции ДНР Олег Никитин. Причиной потерь стал двойной подрыв на месте взводного опорного пункта, который был оставлен подразделениями 35-й бригады ВСУ и перешел в пользование военнослужащих прибывшей 128-й бригады. При этом убывшие военнослужащие не передали новичкам карты и схемы мест минирования.

Во время первого взрыва погибли двое солдат, а во время эвакуации их тел произошел второй взрыв, унесший жизнь еще одного военнослужащего и нанесший травмы и ранения двоим военным.

В Талаковке, продолжил Никитин, выпивший солдат случайно выстрелил из пистолета себе в живот. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Национальный корпус обстрелял блокпост ВСУ в Золотом

В результате конфликта между военнослужащими 72-й бригады ВСУ и националистами Андрея Билецкого произошел умышленный обстрел блокпоста ВСУ в районе поселка Золотое-4 вблизи участка разведения сил и средств. Об этом сообщает пресс-офицер оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Причиной конфликта стал отказ ВСУ пропустить на передовую радикалов из нацкорпуса. Последние обиделись и вызвали подкрепление. Блокпост был окружен представителями Билецкого, националисты разоружили бойцов ВСУ и захватили в качестве «трофея» боевую машину пехоты. В результате инцидента двое военнослужащих ВСУ были ранены и доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Пьяная драка офицеров ВСУ в Луганской области привела к небоевой потере

Представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко отметил, что среди украинских военных участились разборки под воздействием спиртного. Так, во время пьяного выяснения отношений заместитель командира роты 59-й бригады ВСУ выстрелил в плечо своему коллеге — командиру взвода. Происшествие стало известно украинскому командованию, по факту ранения и неуставных отношений в подразделении возбуждено уголовное дело. В соединение прибыла комиссия, которую возглавил начальник группы военной службы правопорядка оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север».