Замминистра обороны РФ Николай Панков напомнил, что «военный спорт — вне политики»

В китайском Ухане 18 октября открываются VII Всемирные военные игры (Military World Games) — мультиспортивное соревнование, в котором принимают участие спортсмены-военнослужащие.

Утром заместитель министра обороны РФ Николай Панков вместе с прибывшими в Ухань на Всемирные военные игры спортсменами сборной Вооруженных сил РФ возложил цветы к мемориалу советских летчиков-добровольцев, погибших за освобождение китайского народа от японских захватчиков. Кроме того, заместитель министра обороны РФ принял участие в церемонии забора земли из захоронения, который доставят в Историко-мемориальный комплекс храма Вооруженных сил РФ.

«Сегодня со спортсменами — членами сборной команды Вооруженных сил Российской Федерации — почтили память советских воинов, которые погибли в конце 30-х годов здесь, на китайской земле, таких более 200 человек. Мы очень благодарны китайской стороне за очень бережное отношение к памятникам наших советских воинов и сегодня взяли горсть земли с места воинского захоронения, которую доставим на дорогу памяти главного храма Вооруженных сил», — сообщил Панков журналистам после церемонии.

Он подчеркнул, что советские воины геройски сражались за свободу и независимость Китая, а Россию и Китай традиционно связывают «крепкие узы дружбы и товарищества».

Напомним, что свыше 2000 советских летчиков-добровольцев оказывали помощь Китаю в его борьбе с японскими захватчиками. Во время воздушных боев над Уханью в конце 30-х годов ХХ века погибло более 100 советских летчиков. В 1956 году в парке Цзефан (парк Освобождение) в центре города был создан мемориал погибшим советским воинам, установлены памятные таблички с именами погибших. В 2015 году к ранее имевшимся 15 именам погибших летчиков на мемориале были добавлены еще 14.

Отдав должное славному прошлому, заместитель министра обороны РФ обратился к проблематике настоящего.

«В эти дни здесь на китайской земле будут соревноваться спортсмены из более чем 100 стран мира. Будут соревноваться не просто спортсмены, а спортсмены — военнослужащие. Военный спорт имеет глубокую историю, большие традиции и главная из них заключается в том, что спорт вне политики», — сказал Николай Панков.

Также он пожелал организаторам соревнований, чтобы Игры прошли удачно, а всем спортсменам — «хороших стартов и высоких спортивных достижений».

Напомним, Всемирные военные игры проходят под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), созданного в феврале 1948 года. Россия присоединилась к CISM в 1995-м. В том же году в Риме прошли первые Всемирные военные игры. Последующие Игры проводились в Загребе, Катании, Хайдарабаде, Рио-де-Жанейро и Мунгене.

VII Всемирные военные игры пройдут в период с 18 по 27 октября 2019 года. По словам председателя исполнительного комитета Игр генерал-майора Ян Цзяня, в Ухань прибыли 9308 спортсменов-военнослужащих из 109 стран Мира.

«Это самые масштабные Игры в истории. В этом году соревнования пройдут по 329 дисциплинам, что также является рекордом», — проинформировал журналистов Ян Цзянь.

По сообщению департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации, в окончательный состав сборной Вооруженных Сил РФ на VII Всемирные военные игры вошли 257 спортсменов: 144 мужчины и 113 женщин. Общая численность российской делегации — 363 человека. В программу Игр в Китае включены 32 вида спорта, в 23 из них выступят российские спортсмены-военнослужащие.