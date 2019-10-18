Миро с сарказмом объяснила, почему жена Фадеева терпит его измену с Серябкиной

Москва, 18 октября. Светский блогер Елена Миро едко высмеяла попытку экс-солистки группы «Серебро» Ольги Серябкиной доказать «отсутствие извращенной связи» с продюсером Максимом Фадеевым.

Речь идет о высказываниях артистки во время интервью с Ксенией Собчак. Девушка заявила, что у нее никогда не было интимных отношений с Фадеевым. Она обратила внимание на то, что прекрасно общается с супругой Максима и назвала Наталью «просто офигенной».

«И даже когда были скандалы все эти, она мне не позвонила. И когда я спросила, читала ли она это все, Наталья сказала: Ольга, забей», — добавила Серябкина.

Миро, комментируя признания артистки, с сарказмом заметила, что у Фадеева на редкость умная жена, «понимающая и адекватная женщина». Тут же она объяснила, почему супруга терпит его измену с Серябкиной.

«Благоверная только и рада — не ее же муж мучает (сексом)!» — смеется блогер в своем ЖЖ.

Кроме того, она указала на то, что Фадеев обеспечивает своей жене безбедное существование

«Горничных и повариху нанял. <...> Не жизнь, а малина!» — продолжила издеваться Миро.

Она согласилась, что Наталья очень правильно посоветовала своей сопернице «забить». Кто-то, как ядовито уточнила Миро, должен заниматься сексом с Фадеевым, а кто-то — «бежать на его деньги в ЦУМ и в спа».

Женщина считает, что расстраиваться Фадеевой действительно не из-за чего.

«Жиробас залез на другую и регулярно мучает не тебя, а своих подопечных. Этому ведь можно только порадоваться», — заключила писательница.

Напомним, минувшим летом о романе Серябкиной и Фадеевым заявила экс-участница Serebro Елена Темникова. Артистка заявляла, что неоднократно заставала продюсера и Серябкину вдвоем. Темникова призналась, что ей было очень стыдно, когда она случайно заходила в комнату и видела их, а им было неловко, что они прячутся как дети.

Фадеев старше Серябкиной, ему 51 год и он состоит в браке. С женой Натальей он познакомился еще в молодости. У них есть взрослый сын Савва. Серябкина сейчас выступает с сольным проектом Molly, который она создала опять же вместе с Фадеевым.