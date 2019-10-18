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Уступка Эрдогана дала США шанс спасти курдских террористов и ИГИЛ в Сирии

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Уступка Эрдогана дала США шанс спасти курдских террористов в Сирии

Соединенные Штаты и Турция договорились о «прекращении огня» на севере Сирии, где турецкие формирования ведут операцию «Источник мира» против курдских террористов. В ходе вчерашних четырехчасовых переговоров президента Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса были достигнуты договоренности о приостановке военной операции на 120 часов.

Подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Курдские боевики получили желанную передышку

В течение этих пяти суток отряды курдских боевиков, связанные с террористами «Рабочей партией Курдистана», должны покинуть намеченную Анкарой территорию зоны безопасности у сирийско-турецкой границы и сдать полученное ими от Пентагона тяжелое вооружение.

При этом Вашингтон настаивает на том, что турецкая зона безопасности будет включать в себя только районы, которые на данный момент находятся под контролем ВС Турции. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что речь идет о 30-километровой зоне от центрального участка сирийско-турецкой границы и до автотрассы М4 — от Телль-Абъяда на западе до Рас аль-Айна на востоке, это только треть от пограничной зоны.

Уступка Эрдогана дала США шанс спасти курдских террористов в Сирии

Вашингтон всеми силами пытается отвести огонь от курдских террористов, которые стали оккупационной армией в Сирии на службе у США. Курдские незаконные вооруженные формирования дали американцам возможность взять под свой контроль больше половины сирийской нефти и значительную часть турецкой границы, через которую наладили переброску поставляемого американцами оружия сепаратистам РПК на территории Турции. Приезд вице-президента Пенса дал курдским боевикам шанс сохранить хотя бы часть от выстроенной США зоны оккупации на северо-востоке Сирии, и вновь отсрочил уничтожение курдских вооруженных группировок. Трамп, узнав о достижении соглашения, назвал Эрдогана «чертовски хорошим лидером».

На своей странице в Twitter американский президент заявил, что «еще три дня назад этого соглашения невозможно было бы добиться». От США потребовалось проявить «отеческую суровость» в отношении турков и курдов, которых Трамп сравнил с подравшимися детьми.

Бои продолжаются

Очевидно, вице-президента Пенса Эрдогану было сложнее выбросить в мусорную корзину, чем получившее скандальную известность письмо Трампа. Однако Анкара не собирается отступать от своих планов: глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что «Источник мира» лишь приостановится на 120 часов, чтобы дать время курдским террористам бежать из 30-километровой зоны. Его слова подтвердил Джеффри — военная операция «поставлена на паузу», турецкая армия прекратит продвижение по территории Сирии, но имеет полное право отвечать на атаки курдских боевиков.

Уступка Эрдогана дала США шанс спасти курдских террористов в Сирии

Главарь курдской вооруженной группировки Мазлум Абди на словах приветствовал соглашение. Однако о реальном прекращении огня говорить не приходится: воспользовавшись приостановкой турецких войск, террористы из союзных РПК группировок перешли в атаку и нанесли чувствительный контрудар протурецким формированиям к юго-востоку от Телль-Абъяда: сообщается, что курдские боевики захватили деревни Мабуджа, Суфайян Асвад, Вабда и Хирбет Фарис, фактически «отрубив» фланг турецкого наступления.

В городе Рас аль-Айн, который оказался в окружении турецкой армии, продолжаются упорные бои. Источники в городе сообщают, что армия Турции прекратила наносить артиллерийские и бомбовые удары, однако в городе продолжаются перестрелки, работают пулеметы и минометы.

США готовятся вновь предать Турцию

Очевидно, главари курдских боевиков в Сирии понимают, что США всеми силами пытаются свернуть турецкую военную операцию. Парламентская оппозиция в Вашингтоне раскритиковала Дональда Трампа за то, что он слишком мало старается для того, чтобы спасти курдских террористов, в которых были вложены немалые силы и средства, и «идет на поводу у Турции».

Уступка Эрдогана дала США шанс спасти курдских террористов в Сирии

Работа по подготовке санкционного пакета против Турции продолжается, подчеркнули сенаторы Крис Ван Холлен и Линдси Грэм. Они обвинили Эрдогана в подготовке «этнической чистки» в северных районах Сирии, а Трампа — в том, что из-за решения вывести войска был потерян контроль над террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), которые содержались в курдских тюрьмах.

Сенатор от Нью-Мексико Мартин Хайнрих пошел даже дальше, объявив, что США должны «серьезно пересмотреть дальнейшую роль Турции в НАТО и любые поставки вооружений в эту страну».

Сопротивление сенаторов должно стать тревожным признаком для Анкары: при первой возможности Соединенные Штаты вновь поддержат курдских террористов и не дадут турецким войскам вытеснить их. США уже обманули Турцию, когда согласовывали «дорожную карту» по Манбиджу во время операции «Оливковая ветвь», а минувшим летом — в ходе бесполезного совместного патрулирования границы, которое никак не ограничило террористические возможности SDF.

«ИГИЛ под контролем»

После начала операции «Источник мира» курдские боевики немедленно открыли ворота тюрем, в которых содержались пленные сторонники «Исламского государства». Об этом Le Parisien рассказала французская сторонница ИГИЛ1, которая бежала из курдского концентрационного лагеря в Айн-Иссе вместе с соотечественницами и детьми.

Уступка Эрдогана дала США шанс спасти курдских террористов в Сирии

Заявления главаря SDF Мазлума Абди о том, что курдские боевики не будут передавать пленных боевиков ИГИЛ сирийцам или туркам заставляют предположить, что связанные с РПК террористы отпустили или приняли в свои ряды куда больше джихадистов. Между тем по мнению Трампа, «террористы ИГИЛ находятся под полным контролем».

Тем временем стало известно, лагерь для сторонников ИГИЛ близ Айн-Иссы пуст: «жены ИГИЛ» вместе с детьми подожгли неохраняемый лагерь и бежали — об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Медиаисточники ИГИЛ сообщили также о нападении на концлагерь на юге Ракки: убив курдскую стражу, они освободили содержавшихся там сторонниц «халифата». На фоне сообщений о терактах армия и полиция Ирака готовятся отразить поток террористов, бегущих на восток под видом беженцев.

Дамаск возвращает свое

Сирийская арабская армия при содействии России продолжает стремительно возвращать по свой контроль территорию северной и восточной Сирии. Правительственные силы уже взяли под контроль ситуацию в Хасаке, Камышлы, Айн аль-Арабе (Кобани), Табке, Ракке и Манбидже. По утверждениям военных источников САА готовится войти в Заевфратье, вытесняя курдских боевиков с крупнейших нефтяных месторождений Сирии, таких как «Коноко» и «Аль-Омар».

Турецкая операция против курдских террористов в северной Сирии уже позволила вернуть под свой контроль значительную часть северной границы. Если САА войдет в нефтеносные регионы провинции Дейр-эз-Зор, Дамаск также сможет восстановить контроль над нефтью и существенно упростить восстановление экономики Сирии и ведение боевых действий против террористических бандформирований.

Уступка Эрдогана дала США шанс спасти курдских террористов в Сирии

В настоящее время под контролем САА находится граница от Евфрата до Айн аль-Араба, крупная область между Хасакой и Камышлы, а также район автодороги, соединяющей Ат-Табку, Ракку и Айн-Иссу. Небольшое усилие — и правительственная армия сможет взять под контроль западную часть трассы М-4, ограничив с юго-запада зону турецкой операции.

Уступка США, но политическая победа Эрдогана

Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил в беседе с Федеральным агентством новостей, как американцам вновь удалось надавить на президента Турции.

«По всей видимости, США смогли найти какую-то «слабинку» у Эрдогана — а слабинка у Эрдогана только одна: военно-техническое сотрудничество с США. Львиная доля современной техники, которая поступает в армию Турции — производства Соединенных Штатов Америки, — напомнил военный эксперт. — По всей видимости, Вашингтон заявил, что в случае невыполнения их требований военно-техническое сотрудничество будет свернуто и Эрдогану придется переориентироваться»

Уступка Эрдогана дала США шанс спасти курдских террористов в Сирии

Собеседник ФАН отмел разговоры о том, что у Эрдогана и Турции широкий выбор на рынке современных вооружений.

«Вы себе представляете, что такое армия страны, которая последние 50 лет ориентировалась на НАТО? Отказаться от всего и вся сразу для них просто невозможно. Соглашаться на американские условия, я полагаю, Эрдогану было невыгодно, но делать было нечего», — считает Матвийчук.

Впрочем, сомнительно, что за пять суток США удастся обернуть вспять «Источник мира».

«Эрдоган — человек настойчивый и своего добьется, а главная его задача — нейтрализовать курдов на своей границе. Он создаст «коридор» и остановится», — считает эксперт.

Уступка Эрдогана дала США шанс спасти курдских террористов в Сирии

О «победе» в зоне безопасности, о которой трубят все СМИ Турции, пока что говорить рано, считает военный эксперт — курдские террористы продолжают ожесточенное сопротивление и США помогают им всем, чем могут.

«Победа, знаете, это когда противник складывает оружие, объявляет капитуляцию и обязуется выполнять условия победителя. Да, успехи достигнуты достаточно большие, но курдские боевики продолжают ожесточенное сопротивление. Говорить о военной победе мы пока не можем, скорее можно назвать это политической победой», — подытожил Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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