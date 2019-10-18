Уступка Эрдогана дала США шанс спасти курдских террористов и ИГИЛ в Сирии

Соединенные Штаты и Турция договорились о «прекращении огня» на севере Сирии, где турецкие формирования ведут операцию «Источник мира» против курдских террористов. В ходе вчерашних четырехчасовых переговоров президента Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса были достигнуты договоренности о приостановке военной операции на 120 часов.

Подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Курдские боевики получили желанную передышку

В течение этих пяти суток отряды курдских боевиков, связанные с террористами «Рабочей партией Курдистана», должны покинуть намеченную Анкарой территорию зоны безопасности у сирийско-турецкой границы и сдать полученное ими от Пентагона тяжелое вооружение.

При этом Вашингтон настаивает на том, что турецкая зона безопасности будет включать в себя только районы, которые на данный момент находятся под контролем ВС Турции. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что речь идет о 30-километровой зоне от центрального участка сирийско-турецкой границы и до автотрассы М4 — от Телль-Абъяда на западе до Рас аль-Айна на востоке, это только треть от пограничной зоны.

Вашингтон всеми силами пытается отвести огонь от курдских террористов, которые стали оккупационной армией в Сирии на службе у США. Курдские незаконные вооруженные формирования дали американцам возможность взять под свой контроль больше половины сирийской нефти и значительную часть турецкой границы, через которую наладили переброску поставляемого американцами оружия сепаратистам РПК на территории Турции. Приезд вице-президента Пенса дал курдским боевикам шанс сохранить хотя бы часть от выстроенной США зоны оккупации на северо-востоке Сирии, и вновь отсрочил уничтожение курдских вооруженных группировок. Трамп, узнав о достижении соглашения, назвал Эрдогана «чертовски хорошим лидером».

На своей странице в Twitter американский президент заявил, что «еще три дня назад этого соглашения невозможно было бы добиться». От США потребовалось проявить «отеческую суровость» в отношении турков и курдов, которых Трамп сравнил с подравшимися детьми.

This deal could NEVER have been made 3 days ago. There needed to be some “tough” love in order to get it done. Great for everybody. Proud of all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

Бои продолжаются

Очевидно, вице-президента Пенса Эрдогану было сложнее выбросить в мусорную корзину, чем получившее скандальную известность письмо Трампа. Однако Анкара не собирается отступать от своих планов: глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что «Источник мира» лишь приостановится на 120 часов, чтобы дать время курдским террористам бежать из 30-километровой зоны. Его слова подтвердил Джеффри — военная операция «поставлена на паузу», турецкая армия прекратит продвижение по территории Сирии, но имеет полное право отвечать на атаки курдских боевиков.

U.S. special envoy on #Syria James Jeffrey: It's not called a #ceasefire in the document agreed by the U.S. and #Turkey, it's called a pause, where the Turks will cease moving forward & taking military actions other than self-defense for a 5-day period in areas that they control. — VOA Nike Ching 张蓉湘 (@rongxiang) October 17, 2019

Главарь курдской вооруженной группировки Мазлум Абди на словах приветствовал соглашение. Однако о реальном прекращении огня говорить не приходится: воспользовавшись приостановкой турецких войск, террористы из союзных РПК группировок перешли в атаку и нанесли чувствительный контрудар протурецким формированиям к юго-востоку от Телль-Абъяда: сообщается, что курдские боевики захватили деревни Мабуджа, Суфайян Асвад, Вабда и Хирбет Фарис, фактически «отрубив» фланг турецкого наступления.

#Raqqa:

- #SDF recaptured Mab'ujah, Sufayyan Asward, Wabdah & Khirbat Faris villages North Ayn Issa

- Map correction: Jamus, Al Badi, Jurn, Al Aridiyah, Swuwayhan Shagir & Bir Nasr villages under #TSK/#SNA control (1) pic.twitter.com/rqOV2Vkegw — @Suriyak (@Suriyakmaps) October 17, 2019

В городе Рас аль-Айн, который оказался в окружении турецкой армии, продолжаются упорные бои. Источники в городе сообщают, что армия Турции прекратила наносить артиллерийские и бомбовые удары, однако в городе продолжаются перестрелки, работают пулеметы и минометы.

On scene overlooking Ras al Ayn, Syria as of 0930 local time.



I can confirm that heavy fighting continues in the city; mortars, machine-gun fire, rifles and grenades.



I’ve not heard any artillery or air-dropped weapons at this point. — Mac William Bishop (@MacWBishop) October 18, 2019

США готовятся вновь предать Турцию

Очевидно, главари курдских боевиков в Сирии понимают, что США всеми силами пытаются свернуть турецкую военную операцию. Парламентская оппозиция в Вашингтоне раскритиковала Дональда Трампа за то, что он слишком мало старается для того, чтобы спасти курдских террористов, в которых были вложены немалые силы и средства, и «идет на поводу у Турции».

Работа по подготовке санкционного пакета против Турции продолжается, подчеркнули сенаторы Крис Ван Холлен и Линдси Грэм. Они обвинили Эрдогана в подготовке «этнической чистки» в северных районах Сирии, а Трампа — в том, что из-за решения вывести войска был потерян контроль над террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), которые содержались в курдских тюрьмах.

Сенатор от Нью-Мексико Мартин Хайнрих пошел даже дальше, объявив, что США должны «серьезно пересмотреть дальнейшую роль Турции в НАТО и любые поставки вооружений в эту страну».

Under this so-called ceasefire, Kurdish forces and their families face the impossible choice of fleeing their homes or being ethnically cleansed. Because of Turkey’s actions we should seriously reconsider its role in NATO and any future military weapons sales. Statement below: pic.twitter.com/2kskmRqRty — Martin Heinrich (@MartinHeinrich) October 17, 2019

Сопротивление сенаторов должно стать тревожным признаком для Анкары: при первой возможности Соединенные Штаты вновь поддержат курдских террористов и не дадут турецким войскам вытеснить их. США уже обманули Турцию, когда согласовывали «дорожную карту» по Манбиджу во время операции «Оливковая ветвь», а минувшим летом — в ходе бесполезного совместного патрулирования границы, которое никак не ограничило террористические возможности SDF.

«ИГИЛ под контролем»

После начала операции «Источник мира» курдские боевики немедленно открыли ворота тюрем, в которых содержались пленные сторонники «Исламского государства». Об этом Le Parisien рассказала французская сторонница ИГИЛ1, которая бежала из курдского концентрационного лагеря в Айн-Иссе вместе с соотечественницами и детьми.

Заявления главаря SDF Мазлума Абди о том, что курдские боевики не будут передавать пленных боевиков ИГИЛ сирийцам или туркам заставляют предположить, что связанные с РПК террористы отпустили или приняли в свои ряды куда больше джихадистов. Между тем по мнению Трампа, «террористы ИГИЛ находятся под полным контролем».

Тем временем стало известно, лагерь для сторонников ИГИЛ близ Айн-Иссы пуст: «жены ИГИЛ» вместе с детьми подожгли неохраняемый лагерь и бежали — об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Significant signs of fire and abandonment in the area of the #ISIS refugee camp in Ayn Issa, including the displacement of a large number of tents. Our assessment: since the beginning of #Turkey's #PeaceSpringOperation, ISIS is taking advantage of the situation and escaping.#ISI pic.twitter.com/TqGs3M8dUy — ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) October 17, 2019

Медиаисточники ИГИЛ сообщили также о нападении на концлагерь на юге Ракки: убив курдскую стражу, они освободили содержавшихся там сторонниц «халифата». На фоне сообщений о терактах армия и полиция Ирака готовятся отразить поток террористов, бегущих на восток под видом беженцев.

Дамаск возвращает свое

Сирийская арабская армия при содействии России продолжает стремительно возвращать по свой контроль территорию северной и восточной Сирии. Правительственные силы уже взяли под контроль ситуацию в Хасаке, Камышлы, Айн аль-Арабе (Кобани), Табке, Ракке и Манбидже. По утверждениям военных источников САА готовится войти в Заевфратье, вытесняя курдских боевиков с крупнейших нефтяных месторождений Сирии, таких как «Коноко» и «Аль-Омар».

Syrian Arab Army source:"We will deploy to all areas from which the SDF withdraws. Omar and Koniko oil fields, Tal Tamr, Hasakah, Qamishli, Ayn al-Arab, Manbij, Tabqa, Raqqa and dozens of villages surrounding these areas

have come under our control, and no Turks shall ever enter" — SyriaInfo (@syria_map) October 18, 2019

Турецкая операция против курдских террористов в северной Сирии уже позволила вернуть под свой контроль значительную часть северной границы. Если САА войдет в нефтеносные регионы провинции Дейр-эз-Зор, Дамаск также сможет восстановить контроль над нефтью и существенно упростить восстановление экономики Сирии и ведение боевых действий против террористических бандформирований.

В настоящее время под контролем САА находится граница от Евфрата до Айн аль-Араба, крупная область между Хасакой и Камышлы, а также район автодороги, соединяющей Ат-Табку, Ракку и Айн-Иссу. Небольшое усилие — и правительственная армия сможет взять под контроль западную часть трассы М-4, ограничив с юго-запада зону турецкой операции.

Уступка США, но политическая победа Эрдогана

Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил в беседе с Федеральным агентством новостей, как американцам вновь удалось надавить на президента Турции.

«По всей видимости, США смогли найти какую-то «слабинку» у Эрдогана — а слабинка у Эрдогана только одна: военно-техническое сотрудничество с США. Львиная доля современной техники, которая поступает в армию Турции — производства Соединенных Штатов Америки, — напомнил военный эксперт. — По всей видимости, Вашингтон заявил, что в случае невыполнения их требований военно-техническое сотрудничество будет свернуто и Эрдогану придется переориентироваться»

Собеседник ФАН отмел разговоры о том, что у Эрдогана и Турции широкий выбор на рынке современных вооружений.

«Вы себе представляете, что такое армия страны, которая последние 50 лет ориентировалась на НАТО? Отказаться от всего и вся сразу для них просто невозможно. Соглашаться на американские условия, я полагаю, Эрдогану было невыгодно, но делать было нечего», — считает Матвийчук.

Впрочем, сомнительно, что за пять суток США удастся обернуть вспять «Источник мира».

«Эрдоган — человек настойчивый и своего добьется, а главная его задача — нейтрализовать курдов на своей границе. Он создаст «коридор» и остановится», — считает эксперт.

О «победе» в зоне безопасности, о которой трубят все СМИ Турции, пока что говорить рано, считает военный эксперт — курдские террористы продолжают ожесточенное сопротивление и США помогают им всем, чем могут.

«Победа, знаете, это когда противник складывает оружие, объявляет капитуляцию и обязуется выполнять условия победителя. Да, успехи достигнуты достаточно большие, но курдские боевики продолжают ожесточенное сопротивление. Говорить о военной победе мы пока не можем, скорее можно назвать это политической победой», — подытожил Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.