Эксперт объяснил, как конкурс «Молодые лидеры Рунета» поможет найти звезд в IT-сфере

Москва, 18 октября. Конкурс «Молодые лидеры Рунета» позволит найти новых звезд, которые станут лидерами в IT-сфере на многие годы. Таким мнением поделился представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере Интернета (интернет-омбудсмен) и президент компании Radius Group Дмитрий Мариничев.

По словам эксперта, IT-сфера является одной из самых доступных для молодых специалистов, так как для входа в эту область деятельности не требуется много затрат.

«Молодым людям достаточно иметь лишь ноутбук и свою светлую голову для того, чтобы начать реализовывать какие-то идеи и запустить, скажем, свой стартап», — объяснил Мариничев.

При этом интернет-омбудсмен отметил, что любое успешное начинание рано или поздно потребует финансовых вложений и определенной поддержки.

«Самое банальное: если вы придумали, допустим, мессенджер, то, каким бы совершенным он ни казался, он все равно требует вычислительных мощностей, серверов, библиотек и поддержки. И это все требует инвестиций», — подчеркнул эксперт.

Одним из условий участия в конкурсе является опыт управления командами от трех человек. Мариничев пояснил, что этот пункт включен в список, так как цель организаторов — найти именно лидеров в сфере информационных технологий. По словам эксперта, даже специалистам с опытом работы в крупных корпорациях нужна поддержка.

«В данном случае, конкурс позволит привлечь это внимание, то есть подсветить тех ребят, которые занимаются реализацией интересных задач и решений, делают что-то новое и перспективное и способны управлять рабочим коллективом. Поэтому к такому конкурсу я отношусь достаточно хорошо и позитивно, он только поможет раскрыть новые таланты в IT-сфере», — отметил интернет-омбудсмен.

Мариничев рассказал, что конкурс «Молодые лидеры Рунета» будет полезен не только победителям, но и всем остальным участникам, поскольку соревнование дает прекрасную возможность обзавестись контактами в области информационных технологий.

«Такие мероприятия должны предусматривать участие, в том числе, и серьезных организаций и компаний, которые имеют финансовую стабильность и устойчивость и готовы к совместной работе, инвестированию и развитию. Возможность навести контакты с мастодонтами, обладающими солидной ресурсной базой — главная награда этого конкурса», — подчеркнул эксперт в беседе с «ПолитРоссией».

Напомним, для участия в конкурсе «Молодые лидеры Рунета» необходимо заполнить заявку на официальном сайте. К заявке нужно приложить фотографию, а также ссылку на видеопрезентацию, опубликованную на YouTube или в TikTok-аккаунте. В ролике необходимо рассказать о себе и о своей профессии.

Подать заявку можно до 20 ноября 2019 года. Победители конкурса будут определены путем народного голосования на сайте и награждены на торжественной церемонии во время проведения «Премии Рунета 2019».