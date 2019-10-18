МИД Британии призвал Турцию завершить операцию против курдов в Сирии

Лондон, 18 октября. МИД Великобритании надеется, что США и Турция договорятся о постоянном режиме прекращении огня в Сирии, где Анкара проводит операцию против курдских террористических формирований. Об этом заявил глава британского ведомства Доминик Рааб.

«Я рад тому, что было достигнуто соглашение о временном прекращении огня. Мы хотим, чтобы оно стало постоянным, и чтобы Турция вывела свои войска [из Сирии]», — заявил Рааб в интервью Sky News.

По словам главы МИД Британии, продолжение операции Турции против курдских террористических формирований будет способствовать лишь ухудшению и «отвлекать от выполнения общей задачи всех партнеров по НАТО» — противостоянию «Исламскому государству»1 (организация запрещена в РФ).

Накануне в Анкаре состоялись переговоры с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса, по итогам которых турецкая сторона объявила о временном прекращении антитеррористической операции против курдских боевиков на севере Сирии. Турция приостановила проведение контртеррористической операции «Источник мира» на 120 часов, за это время курдские боевики должны уйти из 30-километровой «безопасной зоны» и сдать все тяжелое вооружение. В противном случае Анкара продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Операция направлена против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство» курды оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом они оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

1 Организация запрещена на территории РФ.