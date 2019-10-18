Задержанную с наркотиками Бочкареву лишили водительских прав

Москва, 18 октября. Судебный участок мирового судьи в Москве лишил водительских прав актрису Наталью Бочкареву. Звезда станет пешеходом на год и восемь месяцев, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Уголовное дело против Бочкаревой было возбуждено после того, как сотрудники ДПС задержали звезду сериала «Счастливы вместе» с наркотиками в трусах. Автоледи отказалась пройти медосвидетельствование, однако, по словам правоохранителей, от задержанной пахло алкоголем.

Бочкареву дважды приглашали на заседание суда, но она так и не явилась. Суд постановил лишить актрису водительских прав на год и восемь месяцев. Кроме того, артистке выписан штраф на сумму в 30 тысяч рублей.

Напомним, задержание Бочкаревой произошло в сентябре на одной из дорог Москвы. Правоохранители якобы обнаружили при ней запрещенное наркотическое вещество кокаин, которое актриса прятала в трусах.

Сама звезда все обвинения отвергала и даже угрожала судебным иском против тех, кто якобы распространяет о ней слухи. Однако в правоохранительных структурах подтвердили, что задержание было.

Бывшая помощница актрисы Дарья Дьяченко, комментируя скандал вокруг Бочкаревой, заявила, что женщину могли «подставить». Дьяченко рассказала, что к ней некоторое время назад обращался неизвестный с просьбой поделиться информацией о знаменитости. Некоторые предположили, что скандали затевался ради пиара Бочкаревой, однако сама актрисы высмеяла эти домыслы.