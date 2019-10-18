Доктор Агапкин рассказал, как чрезмерное потребление яиц влияет на здоровье россиян

Нормы потребления яиц для разнородной группы людей с точки зрения медицины не может быть, уверен врач и ведущий программы «О самом главном» Сергей Агапкин.

Согласно отчету аналитиков из Sberbank СIB, россияне едят слишком много яиц. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц, что на 20 штук больше рекомендованной нормы. В последнее десятилетие потребление яиц растет в среднем на 1 процент в год.

Стоит отметить, что в России норма потребления яиц выше, чем в США (там рекомендуют съедать 240 яиц в год) и в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне пока отстают от Китая, где средний житель этой страны съедает в год 300 яиц. Кроме того, Китай является крупнейшим мировым рынком яйца.

Сергей Агапкин отмечает, что негативное воздействие чрезмерного потребления яиц на здоровье человека не является очевидным и доказанным фактом.

«В последние годы мы получаем большое количество исследований, которые говорят о том, что потребление яиц никак не отражается на здоровье, либо позитивно. Также есть огромное количество исследований, в том числе американских, которые ратуют, что потребление яиц нельзя снижать», — заявил Агапкин в беседе с Федеральным агентством новостей.

При этом врач напоминает, что у американской ассоциации кардиологов было исследование по потреблению яиц, которое включало более ста тысяч человек и длилось 15 лет.

«Они сравнивали людей, кто каждый день ел по два яйца и тех, кто в неделю ел два яйца. В течение 15 лет они следили за состоянием сердечно-сосудистой системы людей. Впоследствии обнаружили, что особой разницы нет», — сообщил собеседник ФАН.

Независимо от нормы потребления яиц, которые устанавливают в разных странах, нельзя утверждать, что если человек потребляет больше, чем рекомендовано, то это как-либо негативно влияет на здоровье, поясняет врач.

«Нормы потребления яиц для разнородной группы вообще не может быть. Если человек каждый день бегает пять километров, то это одна норма. А если человек сидит, не отрывая седалище от кресла 12 часов в день, то это другая норма. Поэтому эти нормы не медицинские, а в большей степени социально-экономические. Так или иначе на здоровье россиян в значительной степени больше отражается то, что они пьют огромное количество газированных напитков, где большое количество сахара», — рассказал Агапкин.

Ранее звездный диетолог и профессор персонифицированной медицины ФМБА России Маргарита Королева рассказала о пользе и вреде куриных яиц и назвала необходимое для человека количество. Королева отметила, что не видит никаких проблем в частом употреблении яиц. Их не стоит употреблять людям с проблемами аутоиммунного характера, а также аллергическими заболеваниями, однако других ограничений нет.