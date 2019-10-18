Вассерман оценил шансы переноса комитетов ООН из США с помощью анекдота

Москва, 18 октября. Политический эксперт Анатолий Вассерман прокомментировал перенос комитетов Генассамблеи ООН из США в Европу.

Россия предложила перенести Первый комитет ООН в Вену или Женеву, так как США отказались выдать визы российским дипломатам. Голосование о переносе работы Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения из Нью-Йорка в Вену или Женеву должно пройти в ноябре.

«Вероятность, что в результате инициативы России Первый комитет ГА ООН будет перенесен из США, довольно высока, но Вашингтон этому постарается помешать», — заявил Вассерман.

По словам Вассермана, прогноз по инициативе России о переводе комитетов из США в Европу можно описать анекдотом про блондинку, у которой спросили о вероятности встретить на улице динозавра.

«Блондинка отвечает, что шансы пятьдесят на пятьдесят – «или встречу, или не встречу», — передает слова эксперта «Экономика сегодня».

Вассерман также отметил слишком быстрые изменения в мире, из-за которых сложно предугадать, что произойдет хотя бы через месяц. В пример он привел Сирию, где произошли кардинальные изменения буквально за считанные дни, что сильно повлияло на ситуацию на всем Ближнем Востоке.

По мнению политического эксперта, ООН поддержит предложение России о переносе Генассамблеи в один из городов Европы, так как Штаты отказывают в выдаче виз не только российским дипломатам, но и политикам из других стран.

Напомним, в конце сентября члены российской делегации не смогли получить визы для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Посольство США в Москве отказалось выдать визы российским дипломатам и заявило, что инцидент является «частным случаем». Москва, в свою очередь, обвинила Штаты в нарушении международных обязательств.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация крайне обеспокоена действиями США. Как сказал Дюжаррик, ООН неоднократно поднимала данный вопрос с властями США и продолжает обсуждать ситуацию, чтобы урегулировать конфликт.