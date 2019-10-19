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Жители севера Сирии приветствуют вступление САА и уход курдских радикалов

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Жители севера Сирии приветствуют вступление САА и уход курдских радикалов

Дамаск, 19 октября. Сирийская армия продолжила развертывание в северо-западной части провинции Хасака по дороге в город Рас-аль-Айн, создавая новые позиции в некоторых деревнях, относящихся к области Тель-Тамр. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Передвижения САА проходят в рамках соглашения, которое предусматривает развертывание армии в районах, контролируемых силами так называемых «Демократических сил Сирии» с целью защиты мирного населения на фоне турецкой антитеррористической операции «Источник мира».

Подразделения сирийской армии развернулись в деревне Манагир в районе Тель-Тамра, военные также вошли в деревни Дейла, Амирия и Ахрас, где их встретило множество сирийских граждан, которые собрались на обочине дороги и на площадях, чтобы приветствовать вступление военных.

Жители деревни подняли сирийские флаги и скандировали лозунги, приветствуя военных САА и российских союзников, они также осудили агрессию со стороны незаконно присутствующих иностранных войск на своих территориях. 

Напомним, что в начале октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» на сирийско-турецкой границе. Цель операции, по его словам, очистить территории от террористических группировок. В связи с решением Эрдогана сирийские правительственные войска двинулись на север республики, чтобы защитить мирных жителей от курдских радикалов.

Ранее сообщалось, что подразделения сирийской армии продолжают дислоцироваться в районе Манбидж в северо-восточной части провинции Алеппо в рамках реализации соглашения, которое предусматривает развертывание сирийской армии в районах контроля курдских радикалов «Демократических сил Сирии» и на их границе для для защиты мирного населения на фоне антитеррористической операции турецкой армии «Источник мира». 

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