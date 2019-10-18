Браконьеры ради забавы расстреляли семью лебедей под Калининградом

Калининград, 18 октября. Браконьеры практически целиком уничтожили семью лебедей в Калининградской области, сообщил фотограф, оператор Денис Штейн.

Лебединая семья поселилась на озере около поселка Логвино весной этого года. Штейн решил снять документальный фильм о жизни этих птиц, наблюдая, как они вьют гнездо, выращивают птенцов.

«Потом я хотел снять уже заключительные кадры поздней осенью, как они становятся на крыло», — поделился замыслом оператор.

Однако его планам было не суждено сбыться: птиц на озере заметили браконьеры и решили расстрелять. По словам документалиста, убийцы стреляли в упор — ради забавы. Фотограф обнаружил на воде тела лебедя-отца и троих птенцов. Из шести особей выжило только двое.

«Честно говоря, если бы я стал свидетелем этого происшествия, я не знаю, что бы я сделал, — приводит слова Штейна «МИР24». — Скорее всего, это было бы незаконно, то что я бы сделал. Я настолько привык к этим лебедям, они мне были как родные».

Жители также возмутились этому происшествию. Птиц они регулярно навещали и подкармливали. Оставшихся в живых лебедей они взяли под собственную защиту.

«Это не «охотники». Это убийцы. Фильм надо закончить именно гибелью птиц. Это ужасно, но это правда… — отреагировали пользователи Сети на пост Штейна о трагедии. — Страшная, но правда».

По словам фотографа, на данный момент лебединая семья вновь стала полной. Зоологи подтверждают, что такое может быть.

«Несмотря на распространенное поверье о лебединой верности, чаще всего она сохраняется до смерти одного из партнеров, — поясняет специалист Юлия Садовская. — То есть у этой самки есть еще шанс найти пару, хотя бывали случаи, когда больше пару они не находили».

В расследовании по факту гибели птиц в Калининградской области принимают участие полиция, прокуратура и Минприроды.

Ранее в зоопарке «Роев луч» объявили конкурс на лучшую кличку для спасенной белой медведицы. Директор зоопарка Андрей Горбань предполагает, что медведица сбежала от браконьеров.