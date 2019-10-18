Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Заворотнюк предложили лечить «заряженной» водой с могилы Началовой

57
0 Оставить комментарий

Заворотнюк предложили лечить «заряженной» водой с могилы Началовой

Москва, 18 октября. Интернет-пользователи, говоря о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, вспомнили о происходящих на могиле певицы Юлии Началовой чудесах.

На странице в поддержку звезды сериала «Моя прекрасная няня» в Instagram была озвучена идея провести коллективную молитву утром в пятницу. Поклонники артистки советуют семье использовать всевозможные способы для исцеления любимицы публики.

Один из пользователей напомнила о чудесах на могиле Началовой, которая ушла из жизни в марте этого года.

«Очень много писали о том, что на могиле певицы Юли Началовой на Троекуровском кладбище происходят чудеса, – приводят «Дни.ру» сообщение поклонницы. – Якобы заряженная там вода помогает победить многие болезни, крем снимает воспаления, а земля творит чудеса. Говорили о нескольких случаях исцеления таким образом от красной волчанки, сепсиса и даже диабета».

По ее словам, россияне приходят на могилу певицы «с молитвой, с надеждой, с просьбой о помощи». Как утверждает женщина, врачи смогли выявить у Началовой лимфому на ранних стадиях, и певица смогла победить рак.

«Очень хочется верить, что ставшая ангелом Юля поможет теперь справиться с коварной болезнью и Насте, о которой молится вся страна», — добавила она.

Летом в прессу просочилась информация, что у Заворотнюк диагностировали рак на последней стадии. Однозначных комментариев родных и близких артистки нет, однако на странице знаменитости в соцсети появляются репосты сообщений о ее болезни.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни от стремительно развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности, напомнил Infox.ru.

infox - new
Источник: Дни.ру
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров