Глава Краснодарского края отреагировал на идею депутатов Рады о «возвращении» Кубани

Краснодар, 18 октября. Руководитель Краснодарского края Вениамин Кондратьев пригласил украинских депутатов Рады, которые решили заняться возвращением «украинских этнических территорий» Кубани, в местный вуз, где им прочитают курс лекций по истории формирования региона и Кубанского казачьего войска.

Глава российского региона отметил, что не собирается рассказывать украинским депутатам об истории создания региона в социальных сетях. При этом Кондратьев пригласил представителей украинского парламента в Кубанский государственный университет, где им профессионально прочитают курс лекций по истории создания Кубани и Кубанского казачьего войска, передает ТАСС.

«Это позволит им повысить уровень своего образования и в будущем не допускать столь нелепых инициатив и не делать подобных опрометчивых заявлений», — обратил внимание губернатор Краснодарского края.

Он напомнил, что уже рекомендовал депутатам Рады «спросить у жителей Кубани, считают ли они себя этническими украинцами, а Кубань — этнической территорией Украины». Глава региона также заявил о необходимости поинтересоваться у коренных жителей, «хотят ли они куда-то возвращаться». По его словам, кубанские казаки живут «на своей российской земле».

Напомним, ранее депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в социальных сетях о том, что украинские парламентарии сформировали межфракционную комиссию, которая будет курировать вопросы разработки политики по возвращению «в культурное, политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев» Кубани.

Это не первое нелепое заявление касательно исконно русских земель со стороны украинских политиков и чиновников. Так, в прошлом году тогдашний глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил соотечественникам ездить в Россию только «после возвращения Кубани и Москвы». Кроме того, украинский политик называл Крымский мост переправой, которая «соединит украинский Крым и украинскую Кубань».