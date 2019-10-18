Миллер назвал единственным путем продление контракта на транзит газа с Украиной

Москва, 18 октября. Продление действующего контракта на транзит газа между Россией и Украиной с актуализацией рыночных условий может стать единственным путем. Об этом заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Глава компании подчеркнул, что до перехода Украины на Третий энергетический пакет (законодательство ЕС по либерализации газового и электрического рынков. — Прим. ФАН) еще далеко.

«И в том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях», — отметил Миллер.

Также председатель правления «Газпрома» сообщил Медведеву, что до заключения нового контракта необходимо урегулировать все судебные споры. Как подчеркнул Миллер, российская сторона уже уведомила об этом европейских и украинских партнеров. Помимо этого, «Газпром» готов предложить Киеву «нулевой вариант» по отзыву всех исков.

«Международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой «нулевой вариант», который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей», — сообщил Миллер на встрече с Медведевым.

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев выступил против продления контракта с «Газпромом» на старых условиях, сообщает НСН. Он заявил, что новое соглашение должно быть заключено только по европейскому праву и с новым оператором, передает «Царьград».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности России на год продлить контракт с Украиной на транзит газа, если стороны не заключат новое соглашение. Он уточнил, что контракт может быть подписан на основе европейского законодательства, сообщает телеканал «360».