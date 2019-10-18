В Совфеде эмоционально отреагировали на план Рады «вернуть Кубань»

В Верховной раде Украины появилось межфракционное депутатское объединение «Кубань», которое займется «возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». В комитете Совфеда по международным делам отреагировали на эту новость.

Межфракционное объединение Верховной рады возглавил депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, «прославившийся» селфи на фоне жертв пожара в одесском Доме профсоюзов и выступлением в ПАСЕ в резиновых перчатках. По его словам, задача объединения «Кубань», в которое вошли 13 депутатов Рады, заключается в «возвращении в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

«В первую очередь, займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы тоже будут находиться под нашим вниманием», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Комментируя эту новость Федеральному агентству новостей, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заметил, что заявление Гончаренко — это «очередной эпатаж и не более того».

«А другие регионы, которыми займется объединение «Кубань» после самой Кубани, — это, наверно, Канада, США, Польша и другие европейские страны, так? Пусть эти любители эпатажа займутся тем, что осталось у Украины! Во что превратилась Украина за 28 лет? Она была самой успешной республикой Советского Союза, с огромным промышленным потенциалом, но из-за таких эпатажных деятелей, как Гончаренко, после получения независимости страна стала раскалываться и уничтожаться. Посмотрите, как стремительно последние пять лет Украина теряет свои территории! Крым к ней не вернется — его жители сделали свой выбор на референдуме, и он окончательный и бесповоротный. И жители Донбасса не вернутся под крыло Киева, который их душит блокадами и расстреливает. И если Владимир Зеленский продолжит линию Петра Порошенко, то страна будет раскалываться и дальше. До Кубани эти руки в зеленых резиновых перчатках просто не дотянутся», — весьма эмоционально заявил российский сенатор.

Сергей Цеков напомнил, что за годы своей независимости Украина потеряла десять миллионов своих граждан.