В Совфеде эмоционально отреагировали на план Рады «вернуть Кубань»

В Верховной раде Украины появилось межфракционное депутатское объединение «Кубань», которое займется «возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». В комитете Совфеда по международным делам отреагировали на эту новость.
Межфракционное объединение Верховной рады возглавил депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, «прославившийся» селфи на фоне жертв пожара в одесском Доме профсоюзов и выступлением в ПАСЕ в резиновых перчатках. По его словам, задача объединения «Кубань», в которое вошли 13 депутатов Рады, заключается в «возвращении в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
«В первую очередь, займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы тоже будут находиться под нашим вниманием», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Комментируя эту новость Федеральному агентству новостей, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заметил, что заявление Гончаренко — это «очередной эпатаж и не более того».
«А другие регионы, которыми займется объединение «Кубань» после самой Кубани, — это, наверно, Канада, США, Польша и другие европейские страны, так? Пусть эти любители эпатажа займутся тем, что осталось у Украины!
Во что превратилась Украина за 28 лет? Она была самой успешной республикой Советского Союза, с огромным промышленным потенциалом, но из-за таких эпатажных деятелей, как Гончаренко, после получения независимости страна стала раскалываться и уничтожаться. Посмотрите, как стремительно последние пять лет Украина теряет свои территории! Крым к ней не вернется — его жители сделали свой выбор на референдуме, и он окончательный и бесповоротный. И жители Донбасса не вернутся под крыло Киева, который их душит блокадами и расстреливает. И если Владимир Зеленский продолжит линию Петра Порошенко, то страна будет раскалываться и дальше. До Кубани эти руки в зеленых резиновых перчатках просто не дотянутся», — весьма эмоционально заявил российский сенатор.
Сергей Цеков напомнил, что за годы своей независимости Украина потеряла десять миллионов своих граждан.
«Но это самые скромные подсчеты. Сюда не входят люди, убежавшие из Украины в ту же Польшу. Пусть Гончаренко и его единомышленники этой проблемой займутся. И пусть они усвоят, в конце концов, что люди, проживающие на Кубани, — это не этнические украинцы, как они говорят, а русские, для которых украинский язык является диалектом. Есть казацкие песни, которые исполняются на украинском, но это не значит, что поют их украинцы», — добавил Цеков.