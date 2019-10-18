Обещанный Зеленским «сезон посадок» начался с ареста друга Порошенко

Арест сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Олега Гладковского (до недавнего времени носившего фамилию Свинарчук) — приятеля и бизнес-партнера экс-президента страны Петра Порошенко — буквально взорвал украинские СМИ и соцсети. Не только потому, что Свинарчук-Гладковский давно стал одиозной фигурой. Скорее, поскольку в украинском обществе давно ждали от властей начала «посадок» коррупционеров времен Порошенко. По впечатлениям корреспондента Федерального агентства новостей в Киеве, задержание Гладковского многие восприняли как «стартовый свисток» к началу этого процесса.

«А вот и отрубленные руки!»: соцсети ликуют после ареста друга Порошенко

Задержание фигуранта журналистского расследования о хищениях в оборонке, бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского вызвало бурный отклик в соцсетях. В частности, автор резонансного расследования о «подвигах» Свинарчука и Ко Денис Бигус написал в Facebook:

«Гладковский поехал. (Также уже задержанному по подозрению в коррупции Ярославу) Дубневичу — приготовиться. Открою сегодня, пожалуй, мадеру!»

Пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган написала в соцсетях:

«Да неужели? Случилось-таки?! Сначала, благодаря стараниям Гладковского, НАБУ признало, что дело о хищениях в «Укроборонпроме» — их поляна. И вот, не прошло и года, — схватили Свинарчука! Приветствую этот шаг!»

Экс-депутат Рады, активист движения «ветеранов АТО» Семен Семенченко написал в своем аккаунте:

«Задержание Гладковского в аэропорту — это зачет власти! Но полный зачет ей будет, когда коррупционер получит полноценный тюремный срок!»

«А вот и отрубленные руки!» — написал украинский интернет-пользователь Леонид Кузьмин.

Украинцы помнят — в 2017 году тогдашний президент Петр Порошенко заявил, что будет жестко наказывать тех, кто ворует у армии.

«Я никому не позволю воровать у армии. Тем, кто будет воровать у армии, — отрублю руки! Это позиция президента», — отрезал он.

После этого обещание Порошенко «рубить руки» стало в украинских соцсетях мемом.

В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров прокомментировал задержание Гладковского так:

«У него есть все шансы сдать Порошенко правосудию и получить свою долю в 10%. Должны же быть в семье хоть какие-то деньги, нажитые честным путем!»

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия порадовался, что задержание коррупционера произошло уже сейчас, а не весной, как изначально обещал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

«Очень рад, когда «весна» начинается осенью, — не скрыл удовлетворения Арахамия. — Если произошло задержание, это значит, что сработало подозрение (то есть, имеются основания для предъявления обвинения. — Прим. ФАН). Значит у НАБУ достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. Это то, чего требовали очень многие избиратели».

Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко также прокомментировал знаковое задержание.

«Вот это, я понимаю, турборежим! Сначала — Гладковский, через час — Дубневич. Деловых партнеров Порошенко пакуют со скоростью один человек за 60 минут. Надеюсь, показания против главного подельника они будут давать не менее оперативно!»

Меньше эмоций, больше аналитики

Украинские интернет-СМИ отреагировали на известие о задержании Гладковского менее эмоционально, но с попыткой анализа.

«Еще до победы на президентских выборах Зеленский анонсировал весенние «посадки» в слогане «Весна придет — сажать будем», — напоминает издание «Сегодня.uа». — Но в начале сентября президент заявлял, что этот процесс может начаться и осенью — после запуска антикоррупционного суда и назначения нового генпрокурора Украины. Сегодня и суд, и новый руководитель ГПУ уже работают полным ходом. А значит — время «посадок» пришло».

«Гладковский — первая по-настоящему крупная рыба, угодившая в сети правоохранителей при новой власти, — пишут «Вести.uа». — Важно, что его задержание было, по сути, анонсировано президентом в ходе недавнего пресс-марафона. Владимир Зеленский уточнил, что вопросом Гладковского «занимаются правоохранительные органы, и скоро вы увидите результат». Ударяя по Гладковскому, власть получает сразу несколько выгод».

Первая выгода, по мнению автора статьи, это начало «лобовой атаки на Петра Порошенко».

«Олег Гладковский-Свинарчук действительно входит в ближний круг экс-президента (в сентябре 2018 года он присутствовал на дне рождения Порошенко, сидя рядом с ним за столом). И задержание удовлетворяет общественный запрос на «посадки». Во-вторых, арест случился в момент осеннего снижения рейтинга партии власти и лично президента). То есть, арест на этом фоне весьма своевременный», — говорится в публикации.

В-третьих, напоминают «Вести.uа», громче всего «социальный запрос» на арест Свинарчука-Гладковского звучал со стороны активистов радикальных организаций.

«Национальный корпус» (ответвление от запрещенной в РФ украинской националистической партии «Правый корпус». —Прим. ФАН), «нацдружины» и прочие добивались привлечения Гладковского к ответственности. Делая этот шаг, власть вносит дисбаланс в ряды правых радикалов. Власть показывает им, что готова удовлетворить «справедливый» запрос (посадка топ-коррупционеров), а на «надуманные» поводы (ультиматум (одного из лидеров украинских радикалов Андрея) Билецкого в связи с отводом войск в Донбассе) реагировать не намерена, — пишет издание. — И, наконец, главное — «ларец» с делами против «эксов» (бывших) открыт. Это означает, что громких фамилий и дел будет еще больше. Генпрокурор (Руслан) Рябошапка уже подписал представление НАБУ на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича по делу о завладении более 93 миллионами гривен «Укрзализныци» (украинские железные дороги)».

«По-видимому — это лишь маленький штрих в ожидании «большого шухера» для предыдущей власти», — заключают «Вести.uа».

Мнение политологов

«Да, арестован (экс-руководитель администрации президента Украины Сергей) Пашинский, задержан Гладковский, — говорит политолог Руслан Бортник. — Между ними есть связь по делу о закупках некачественных БМП, но для окружения экс-президента Порошенко это еще полбеды. Куда хуже будет связка Гладковский—Порошенко, ведь они — давние товарищи и партнеры по бизнесу. На деле, Гладковский — фигура крайне «токсичная», и защищать ее в публичном пространстве политикам будет чрезвычайно сложно».

В свою очередь киевский журналист и политолог Дмитрий Корнейчук убежден, что команда Зеленского всего лишь разыгрывает для украинцев «представление с имитацией наказания второстепенных лиц, задействованных в коррупционных схемах Порошенко».

«Поскольку Зеленский — это преемник Порошенко, никого из прошлой власти новому президенту реально трогать нельзя. Но при этом есть запрос общества на наказание тех, кто пять лет грабил страну. Что в итоге придумали? Дать народу имитацию наказания. Не первых лиц, но близких к ним. То есть, решили провернуть имитацию через подконтрольных руководителей антикоррупционных органов, — считает Корнейчук. — К примеру, Пашинского будут отмазывать через ГБР (Госбюро расследований), поскольку его глава Роман Труба назначен (экс-главой СНБО Александром) Турчиновым». «В случае с Гладковским балаган решили разыграть с помощью НАБУ, — продолжает эксперт. — Скорее всего, следствие в итоге сделает так, что никакой коррупции в действиях Гладковского найдено не будет. А наши СМИ тем временем будут на всю страну показывать, как «новая власть наказывает Пашинского и Гладковского». И у народа будет ощущение, что вот-вот — и Порошенко тоже накажут. В итоге все будут на свободе, а уголовные дела закроют. Зато Зеленский покажет «реальную борьбу с коррупцией». Главное — потянуть время и устроить для народа шоу с имитацией наказания».

Наконец, сопредседатель фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» в Раде Артур Герасимов считает, что задержанием Гладковского власти пытаются отвлечь внимание от акций протеста против «формулы Штайнмайера».

«Эти события напрямую касаются «формулы Штайнмайера», капитуляции и разведения войск (в Донбассе). И если кто-то думает, что этим шоу и фейком он отвлечет внимание общества от капитуляции, он ошибается», — заявляет Герасимов.

«НАБУ задержало Гладковского не из-за коррупции в «Укроборонпроме», а потому что правоохранители подбираются к экс-главе СНБО Александру Турчинову, — считает руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. — Ранее по тому же поводу был задержан экс-нардеп Сергей Пашинский. Я считаю, что Гладковский и Пашинский должны дать показания на экс-главу СНБО Турчинова. Это — основная цель сегодняшних действий. Никто не собирается добиваться справедливости. При этом посадка Свинарчука (Гладковского) не связана с расследованием против экс-президента Порошенко по факту коррупции в оборонке. Экс-глава государства сейчас не является главной целью».

Напомним, по утверждению журналистов программы «Наші гроші», отец и сын Гладковские, а также деловые партнеры Гладковского-младшего Виталий Жуков и Андрей Рогоза причастны к преступным схемам в оборонном секторе Украины, которые позволили им заработать по меньшей мере 250 миллионов гривен.

После ухода с поста замсекретаря СНБО Украины Олег Гладковский возглавил автомобильную корпорацию «Богдан». По данным украинских СМИ, вся цепочка следственных органов на Украине, которая должна была расследовать скандал с хищениями в украинском минобороны, при режиме Порошенко не делала этого, а силовики закрывали дела за взятки.