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Обещанный Зеленским «сезон посадок» начался с ареста друга Порошенко

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Обещанный Зеленским «сезон посадок» начался с ареста друга Порошенко

Арест сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Олега Гладковского (до недавнего времени носившего фамилию Свинарчук) — приятеля и бизнес-партнера экс-президента страны Петра Порошенко — буквально взорвал украинские СМИ и соцсети. Не только потому, что Свинарчук-Гладковский давно стал одиозной фигурой. Скорее, поскольку в украинском обществе давно ждали от властей начала «посадок» коррупционеров времен Порошенко. По впечатлениям корреспондента Федерального агентства новостей в Киеве, задержание Гладковского многие восприняли как «стартовый свисток» к началу этого процесса.

«А вот и отрубленные руки!»: соцсети ликуют после ареста друга Порошенко

Олег Гладковский — приятель и бизнес-партнер Петра Порошенко

Задержание фигуранта журналистского расследования о хищениях в оборонке, бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского вызвало бурный отклик в соцсетях. В частности, автор резонансного расследования о «подвигах» Свинарчука и Ко Денис Бигус написал в Facebook:

«Гладковский поехал. (Также уже задержанному по подозрению в коррупции Ярославу) Дубневичу — приготовиться. Открою сегодня, пожалуй, мадеру!»

Пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган написала в соцсетях:

«Да неужели? Случилось-таки?! Сначала, благодаря стараниям Гладковского, НАБУ признало, что дело о хищениях в «Укроборонпроме» — их поляна. И вот, не прошло и года, — схватили Свинарчука! Приветствую этот шаг!»

Экс-депутат Рады, активист движения «ветеранов АТО» Семен Семенченко написал в своем аккаунте:

«Задержание Гладковского в аэропорту — это зачет власти! Но полный зачет ей будет, когда коррупционер получит полноценный тюремный срок!»

«А вот и отрубленные руки!» — написал украинский интернет-пользователь Леонид Кузьмин.

Украинцы помнят — в 2017 году тогдашний президент Петр Порошенко заявил, что будет жестко наказывать тех, кто ворует у армии.

Украинцы помнят — в 2017 году тогдашний президент Петр Порошенко заявил, что будет жестко наказывать тех, кто ворует у армии

«Я никому не позволю воровать у армии. Тем, кто будет воровать у армии, — отрублю руки! Это позиция президента», — отрезал он.

После этого обещание Порошенко «рубить руки» стало в украинских соцсетях мемом.

В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров прокомментировал задержание Гладковского так:

«У него есть все шансы сдать Порошенко правосудию и получить свою долю в 10%. Должны же быть в семье хоть какие-то деньги, нажитые честным путем!»

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия порадовался, что задержание коррупционера произошло уже сейчас, а не весной, как изначально обещал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

«Очень рад, когда «весна» начинается осенью, — не скрыл удовлетворения Арахамия. — Если произошло задержание, это значит, что сработало подозрение (то есть, имеются основания для предъявления обвинения. — Прим. ФАН). Значит у НАБУ достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. Это то, чего требовали очень многие избиратели».

Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко также прокомментировал знаковое задержание.

«Вот это, я понимаю, турборежим! Сначала — Гладковский, через час — Дубневич. Деловых партнеров Порошенко пакуют со скоростью один человек за 60 минут. Надеюсь, показания против главного подельника они будут давать не менее оперативно!»

Меньше эмоций, больше аналитики

Обещанный Зеленским «сезон посадок» начался с ареста друга Порошенко

Украинские интернет-СМИ отреагировали на известие о задержании Гладковского менее эмоционально, но с попыткой анализа.

«Еще до победы на президентских выборах Зеленский анонсировал весенние «посадки» в слогане «Весна придет — сажать будем», — напоминает издание «Сегодня.uа». — Но в начале сентября президент заявлял, что этот процесс может начаться и осенью — после запуска антикоррупционного суда и назначения нового генпрокурора Украины. Сегодня и суд, и новый руководитель ГПУ уже работают полным ходом. А значит — время «посадок» пришло».

«Гладковский — первая по-настоящему крупная рыба, угодившая в сети правоохранителей при новой власти, — пишут «Вести.uа». — Важно, что его задержание было, по сути, анонсировано президентом в ходе недавнего пресс-марафона. Владимир Зеленский уточнил, что вопросом Гладковского «занимаются правоохранительные органы, и скоро вы увидите результат». Ударяя по Гладковскому, власть получает сразу несколько выгод».

Первая выгода, по мнению автора статьи, это начало «лобовой атаки на Петра Порошенко».

«Олег Гладковский-Свинарчук действительно входит в ближний круг экс-президента (в сентябре 2018 года он присутствовал на дне рождения Порошенко, сидя рядом с ним за столом). И задержание удовлетворяет общественный запрос на «посадки». Во-вторых, арест случился в момент осеннего снижения рейтинга партии власти и лично президента). То есть, арест на этом фоне весьма своевременный», — говорится в публикации.

В-третьих, напоминают «Вести.uа», громче всего «социальный запрос» на арест Свинарчука-Гладковского звучал со стороны активистов радикальных организаций.

Громче всего «социальный запрос» на арест Свинарчука-Гладковского звучал со стороны активистов радикальных организаций

«Национальный корпус» (ответвление от запрещенной в РФ украинской националистической партии «Правый корпус». —Прим. ФАН), «нацдружины» и прочие добивались привлечения Гладковского к ответственности. Делая этот шаг, власть вносит дисбаланс в ряды правых радикалов. Власть показывает им, что готова удовлетворить «справедливый» запрос (посадка топ-коррупционеров), а на «надуманные» поводы (ультиматум (одного из лидеров украинских радикалов Андрея) Билецкого в связи с отводом войск в Донбассе) реагировать не намерена, — пишет издание.

— И, наконец, главное — «ларец» с делами против «эксов» (бывших) открыт. Это означает, что громких фамилий и дел будет еще больше. Генпрокурор (Руслан) Рябошапка уже подписал представление НАБУ на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича по делу о завладении более 93 миллионами гривен «Укрзализныци» (украинские железные дороги)».

«По-видимому — это лишь маленький штрих в ожидании «большого шухера» для предыдущей власти», — заключают «Вести.uа».

Мнение политологов

«Да, арестован (экс-руководитель администрации президента Украины Сергей) Пашинский, задержан Гладковский, — говорит политолог Руслан Бортник. — Между ними есть связь по делу о закупках некачественных БМП, но для окружения экс-президента Порошенко это еще полбеды. Куда хуже будет связка Гладковский—Порошенко, ведь они — давние товарищи и партнеры по бизнесу. На деле, Гладковский — фигура крайне «токсичная», и защищать ее в публичном пространстве политикам будет чрезвычайно сложно».

В свою очередь киевский журналист и политолог Дмитрий Корнейчук убежден, что команда Зеленского всего лишь разыгрывает для украинцев «представление с имитацией наказания второстепенных лиц, задействованных в коррупционных схемах Порошенко».

Политолог Дмитрий Корнейчук

«Поскольку Зеленский — это преемник Порошенко, никого из прошлой власти новому президенту реально трогать нельзя. Но при этом есть запрос общества на наказание тех, кто пять лет грабил страну. Что в итоге придумали? Дать народу имитацию наказания. Не первых лиц, но близких к ним. То есть, решили провернуть имитацию через подконтрольных руководителей антикоррупционных органов, — считает Корнейчук. — К примеру, Пашинского будут отмазывать через ГБР (Госбюро расследований), поскольку его глава Роман Труба назначен (экс-главой СНБО Александром) Турчиновым».

«В случае с Гладковским балаган решили разыграть с помощью НАБУ, — продолжает эксперт. — Скорее всего, следствие в итоге сделает так, что никакой коррупции в действиях Гладковского найдено не будет. А наши СМИ тем временем будут на всю страну показывать, как «новая власть наказывает Пашинского и Гладковского». И у народа будет ощущение, что вот-вот — и Порошенко тоже накажут. В итоге все будут на свободе, а уголовные дела закроют. Зато Зеленский покажет «реальную борьбу с коррупцией». Главное — потянуть время и устроить для народа шоу с имитацией наказания».

Наконец, сопредседатель фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» в Раде Артур Герасимов считает, что задержанием Гладковского власти пытаются отвлечь внимание от акций протеста против «формулы Штайнмайера».

«Эти события напрямую касаются «формулы Штайнмайера», капитуляции и разведения войск (в Донбассе). И если кто-то думает, что этим шоу и фейком он отвлечет внимание общества от капитуляции, он ошибается», — заявляет Герасимов.

Обещанный Зеленским «сезон посадок» начался с ареста друга Порошенко

«НАБУ задержало Гладковского не из-за коррупции в «Укроборонпроме», а потому что правоохранители подбираются к экс-главе СНБО Александру Турчинову, — считает руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. — Ранее по тому же поводу был задержан экс-нардеп Сергей Пашинский.

Я считаю, что Гладковский и Пашинский должны дать показания на экс-главу СНБО Турчинова. Это — основная цель сегодняшних действий. Никто не собирается добиваться справедливости. При этом посадка Свинарчука (Гладковского) не связана с расследованием против экс-президента Порошенко по факту коррупции в оборонке. Экс-глава государства сейчас не является главной целью».

Напомним, по утверждению журналистов программы «Наші гроші», отец и сын Гладковские, а также деловые партнеры Гладковского-младшего Виталий Жуков и Андрей Рогоза причастны к преступным схемам в оборонном секторе Украины, которые позволили им заработать по меньшей мере 250 миллионов гривен.

После ухода с поста замсекретаря СНБО Украины Олег Гладковский возглавил автомобильную корпорацию «Богдан». По данным украинских СМИ, вся цепочка следственных органов на Украине, которая должна была расследовать скандал с хищениями в украинском минобороны, при режиме Порошенко не делала этого, а силовики закрывали дела за взятки.

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