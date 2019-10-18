Украина приняла все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Москва, 18 октября. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что страна приняла все законодательные акты, необходимые для объявления амнистии в рамках Минских соглашений.

Боднар отметил, что законодательная база для объявления амнистии готова, однако ее реализация станет возможна только после выбора легитимных органов власти в Донбассе.

«Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для совершения в рамках правового поля амнистии в контексте Минских соглашений. Она может применяться после возобновления суверенитета Украины, — заявил украинский дипломат. — Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом».

Замминистра добавил, что под амнистию не попадут люди, которые признаны виновными в военных преступлениях, а также те, кто причастен к крушению малайзийского пассажирского самолета в Донбассе в 2014 году.

Месяц назад министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выступил против предоставления амнистии участникам конфликта в Донбассе. Он констатировал, что украинские власти не согласятся на выборы на условиях представителей Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — нынешних ДНР и ЛНР — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. Киев начал силовую операцию на юго-востоке, за годы которой погибли более 13 тысяч человек, подсчитали в ООН.

Минские соглашения, которые заключили стороны гражданской войны на Украине, обязывают Киев принять закон об амнистии для всех участников конфликта, наделить особым статусом Донецкую и Луганскую области, восстановить социально-экономические связи с неподконтрольными Киеву территориями. Однако Украина договоренности все еще не выполнила.