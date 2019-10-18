Конте назвал положительным фактом приостановку операции Турции против курдов в Сирии

Брюссель, 18 октября. Глава правительства Италии Джузеппе Конте назвал положительным фактом прекращение огня на севере Сирийской Арабской Республики, где турецкая армия проводит военную операцию против курдов-боевиков. Об этом итальянский премьер заявил в пятницу журналистам на полях проходящего саммита Европейского союза (ЕС).

«Естественно, приостановление военных действий — это положительный факт, но необходимо еще вникнуть, каковы условия этого прекращения огня», — сказал Конте.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал турецко-американские усилия, направленные на временную остановку операции против курдов и деэскалацию ситуации на северо-востоке САР.

Накануне американский вице-президент Майкл Пенс и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Анкаре, во время которой было выработано соглашение между США и Турцией, согласно которому Анкара временно приостанавливает антитеррористическую операцию — сроком на 120 часов. В документе также сообщается, что за указанное время курды-боевики должны покинуть 30-километровую буферную зону у границы с Турцией, сложив оружие. Курдские бандформирования согласились на прекращение огня.

Напомним, 9 октября Генштаб ВС Турции объявил о старте антитеррористической операции против курдов-террористов на севере Сирии. Главной целью операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах САР, а также блокировка автотрассы, которую террористы используют для транспортировки боевых припасов и вооружения.

Военная операция Анкары направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом якобы «борьбы» с группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). При этом курды-боевики вовсе не вели боевых действий против террористов ИГ1, потому что большинство из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.