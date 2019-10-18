В Госдуме допустили возможность полного отказа от производства пластика в России

Москва, 18 октября. Проблема с влиянием пластика на экологию приведет к тому, что человечество откажется от его производства, заявил депутат Государственной думы России Кирилл Черкасов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды отметил, что пластик — элемент, влияющий сегодня на отходы и на то, какой серьезный вред наносится окружающей среде.

«Мы понимаем, какие существуют проблемы в мире: континент, который образовался между Индией и Африкой из пластиковых бутылок и стаканчиков. Это общемировой тренд, который приведет к тому, что человечество откажется от одноразовой пластиковой посуды и найдет более современные средства упаковки», — сказал депутат в беседе с RT.

По словам чиновника, необходимо внедрять наилучшие доступные технологии и практики, которые уже хорошо показали себя в других странах. Черкасов также считает, что для реализации идеи нужно разработать дорожную карту, где будут прописаны технологии предприятий, которые «постепенно заменят пластиковую посуду, чтобы наши граждане не пострадали».

Ранее стало известно о разработке Роспотребнадзором законопроекта, который предусматривает сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов, напомнила «Газета.ру».