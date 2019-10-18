Украина готовится отразить вымышленную «российскую угрозу»

Киев, 18 октября. Заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Украины Алексей Таран заявил, что Россия готовится провести широкомасштабную военную агрессию.

По словам Тарана, Россия готовит военную атаку на Украину, поэтому вооруженные силы Украины уже начали готовиться к отражению этой агрессии. Он также отметил, что Украина готова отразить угрозу не только на линии соприкосновения, но и в других районах, начиная с границы с Белоруссией и дальше рядом с Крымом и Бессарабией.

«Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. Вооруженные силы Украины, соответственно, готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины», — передает слова Тарана РИА Новости.

Как рассказал Таран, в 2014 году Украина имела только четыре батальонно-тактические группы, которые были хоть как-то готовы к выполнению задач. К 2019 году ситуация изменилась, и теперь в руках Киева почти весь боевой состав ВСУ, а именно — 17 боевых бригад в сухопутных войсках, пять в десантно-штурмовых войсках и две полноценные бригады морских пехотинцев.

В 2014 году Киев начал военную операцию, которая была направлена против жителей Донбасса. Причиной этому стало провозглашение Донецкой и Луганской республиками независимости после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, в ходе гражданской войны на Украине погибло около 13 тысяч человек, а ранения получило 23,5 тысячи.

Ситуацию в Донбассе пытаются урегулировать уже давно. Еще в 2014 году была собрана трехсторонняя контактная группа в Минске, которая приняла ряд документов, направленных на деэскалацию конфликта. Несмотря на все предпринятые меры, обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР продолжаются до сих пор.