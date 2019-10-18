Сирия новости 18 октября 12.30: курдские террористы продолжили провокации, ХТШ направила в Латакию 500 боевиков

Сирия, 18 октября. Курдские террористы продолжили провокации на севере Сирии. «Тахрир аш-Шам» направила в Латакию 500 боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удар по укрепления джихадистов на северо-востоке Латакии в районе города Кабана.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают радикалов на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перебросили из Идлиба в Латакию порядка 500 террористов в качестве подкрепления.

Курдские вооруженные группировки: провоцируют боестолкновения с турецкой армией в Хасаке близ города Рас-аль-Айн, по неподтвержденным данным разрушили БТР ВС Турции.

ВС Турции и союзные силы: нанесли удар по опорным пунктам курдов на севере Алеппо, в Хасаке у Рас-аль-Айна обстреливают боевиков SDF в ответ на провокацию.

Провинция Латакия

ВКС РФ совершили боевой вылет в район города Кабана, расположенного на ключевой высоте Курдских гор на северо-востоке провинции, о чем пишет медиаресурс Masar Press Net. Самолеты сбросили бомбы на укрепления террористов альянса «Тахрир аш-Шам» и союзных им боевиков «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены в РФ как террористические).

Провинция Алеппо

Ночью турецкая армия обстреливала из тяжелой артиллерии курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе деревни Шеварга в кантоне Африн. Информации о потерях сторон пока не поступало, как уточняет новостной портал ANHA.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы разместили свои силы у посёлка Зор-Магар, как передает новостной источник в сети Twitter (@watanisy). Таким образом правительственные силы заняли позиции вдоль границы с Турцией от города Джераблус до города Кобани (Айн-аль-Араб).

Провинция Даръа

Как сообщает агентство Step News, неизвестные боевики убили Фираса аль-Масри - бывшего полевого командира группировки «вооруженной оппозиции», действовавшей на юге Сирии до 2018 года. Мужчина был застрелен у своего дома в городе Даръа. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что в поселке Хит местные жители нашли тело военнослужащего сирийской армии со следами огнестрельных ранений. Убитый служил в четвертом подразделении и пропал два дня назад.

17 октября было совершено покушение на брата экс-премьера Сирии Ваэля аль-Халки - доктора Надера Аль-Халки. Врач был застрелен в больнице в городе Джассим, где он работал. Напомним, что с лета этого года в провинции участились случаи нападений на представителей официальной власти и бывших членов вооруженной оппозиции, которые в 2018 году пошли на соглашение с Дамаском и подписали перемирие.

Провинция Идлиб

ВКС РФ совершили боевой вылет в районе поселка Ракая, в окрестностях которого укрываются радикалы альянса «Тахрир аш-Шам», и нанесли по их опорным пунктам точечные удары с воздуха. Сведения о потерях среди джихадистов пока уточняются, как передает агентство Step News.

Не менее 500 террористов переброшены из провинции Идлиб в Латакию, в качестве поддержки для 3,5 тысяч боевиков группировки «Тахрир аш-Шам», как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Провинция Ракка

Как сообщалось ранее в ходе переговоров в Анкаре президент Турецкой Республики Реджеп Тайп Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс заключили соглашение, в рамках которого Турция обязуется прекратить военные действия в рамках операции «Источник мира» на севере Сирии на 5 дней, а курдские войска должны выйти за демаркационную линию. Если курды не отойдут и не сдадут тяжелое вооружение - Анкара оставляет за собой право продолжить операцию до полного отвода бандформирований. Командование SDF приняло сделку, однако сообщило, что перемирие будет действовать в зоне между городами Рас-аль-Айн в Хасаке и Тель-Абъяд в провинции Ракка.

ВВС Турции нанесли несколько авиаударов в окрестностях города Айн-Исса. В результате контрнаступления накануне, курдские боевики вернули контроль над семью населёнными пунктами к северо-западу от города и вернули себе участок трасы М-4 в районе границы между провинциями Ракка и Алеппо, как передает новостной Twitter-канал Rojava Network.

Агентство Anna News опубликовало спутниковые снимки, сделанные в районе лагеря для беженцев у Айн-Иссы, на которых видны следы пожара, который уничтожил больше четверти палаток перемещенных лиц, а так же то, что все беженцы покинули его. По различным сведениям, в лагере находилось от 700 до 859 террористов «Исламского государства»1 и членов их семей. Ранее лагерь охраняли курдские боевики, но с начала операции Турции они сняли с себя обязательства по охране лагерей и позволили членам ИГИЛ1 бежать.

Провинция Хасака

Турецкие войска обстреляли поселки Джарудия, Банукия и их окрестности на северо-востоке провинции, в ответ на провокации со стороны курдских боевиков, и ударили по опорным пунктам SDF в районе города Рас-аль-Айн, бои за который шли несколько суток подряд, как передает новостное агентство Step News. Турецкая армия установили в районе Рас-аль-Айна два новых наблюдательных пункта, как передает агентство Anadolu.

Несмотря на объявленное прекращение огня, бои в Рас-аль-Айне продолжаются, так как курды не оставляют попытки перезанять город. Курдские медиаресурсы сообщили, что на подступах к городу они подорвали из гранатомета турецкую бронемашину пехоты и убили несколько человек из ее экипажа, которые находились в момент взрыва внутри.

1 Организация запрещена на территории РФ.